Amrapali Dubey Serial Killer: 7 खून माफ’ जैसा किरदार निभाना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, रेखा संग स्क्रीन शेयर करना है सपना

Amrapali Dubey Serial Killer: भोजपुरी सिनेमा की यूट्यूब क्वीन आम्रपाली दुबे ने 2014 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, और आज उन्होंने इंडस्ट्री में सफलतापूर्वक 11 साल पूरे कर लिए हैं। इन सालों में, वह दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के साथ 30 से ज़्यादा फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं, और उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी भोजपुरी सिनेमा की सबसे सफल और पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही है।

जहां आम्रपाली ने रोमांटिक और मज़बूत महिला-प्रधान किरदारों से पहले ही लोगों का दिल जीत लिया है, वहीं अब वह अपनी इमेज तोड़कर कुछ बिल्कुल अलग करना चाहती हैं।

आम्रपाली सीरियल किलर का रोल निभाना चाहती हैं

द लल्लनटॉप को दिए एक हालिया इंटरव्यू में, आम्रपाली दुबे ने अपने करियर, किरदारों और भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में खुलकर बात की। अब तक निभाए गए अलग-अलग किरदारों के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा: “मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूं कि मुझे इतने अलग-अलग तरह के किरदार निभाने का मौका मिला।

मेरी पहली फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी में मेरा किरदार बहुत मज़बूत था। फिर मैंने पटना से पाकिस्तान की, जिसमें मैंने एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया। उसके बाद जिगरवाला आई, जिसमें मैंने एक हैदराबादी लड़की का किरदार निभाया। मुझे लगता है कि मुझे हमेशा अच्छे रोल मिले हैं, और मैंने हर किरदार के साथ न्याय करने की कोशिश की है।”

उन्होंने आगे कहा कि अब वह कुछ डार्क किरदार निभाना चाहती हैं। “अगर मुझे अब मौका मिले, तो मैं विलेन के तौर पर एक सीरियल किलर का रोल निभाना चाहूंगी। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने ‘सात खून माफ़’ जैसा किरदार नहीं निभाया है, और मैं सच में उस तरफ जाना चाहती हूं।”

रेखा के साथ स्क्रीन शेयर करने का सपना

जब उनसे उनके ड्रीम को-स्टार के बारे में पूछा गया, तो आम्रपाली ने बिना झिझके एक दिग्गज नाम लिया। एक्ट्रेस ने कहा: “मैं अपने करियर में कम से कम एक बार रेखा जी के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। यह मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा होगा।”

एक डेब्यू जिसने इतिहास रचा

आम्रपाली दुबे ने 2014 में ‘निरहुआ हिंदुस्तानी’ से भोजपुरी फिल्मों में डेब्यू किया था, जो निरहुआ के साथ उनका पहला ऑन-स्क्रीन कोलैबोरेशन था। फिल्मों में आने से पहले, उन्होंने सीरियल ‘पलकों की छांव में’ से टेलीविज़न पर अपनी पहचान बना ली थी, जिसमें उन्होंने सुमन का किरदार निभाया था।

दिलचस्प बात यह है कि उनकी पहली भोजपुरी फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जो सिनेमाघरों में 50 हफ़्तों तक चली। यह एक दुर्लभ उपलब्धि थी जिसने उन्हें इंडस्ट्री में एक स्टार के तौर पर मज़बूती से स्थापित कर दिया।

बोल्ड रोल चुनने और बड़े सपनों के साथ, आम्रपाली दुबे साफ़ तौर पर आने वाले सालों में खुद को नए सिरे से गढ़ने और सीमाओं को तोड़ने पर ध्यान दे रही हैं।

