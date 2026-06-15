Amrapali Dubey Video: सुहागरात वाले सीन ने उड़ाए फैंस के होश, Nirahua-Amrapali-Kajal का वीडियो हुआ वायरल

Amrapali Dubey Video : भोजपुरी गानों का क्रेज सोशल मीडिया पर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. निरहुआ और आम्रपाली दुबे का क्रेज भी लोगों में देखने को मिलता है. ऐसे में अगर आप भी उनके हॉट लुक्स और जोड़ी के फैन हैं. तो आपके लिए उनके कुछ बेहतरीन हिट गाने आज भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं।



भोजपुरी फिल्म आशिक आवारा का एक हिट गाना इन दिनों सबके पसीने छुड़ा रहा है। दोनों की केमिस्ट्री हमेशा सब पर अपनी छाप छोड़ती है। ऐसे में अगर आपने अब तक उनके गानों की लिस्ट मिस कर दी है। तो आपको यह रोमांटिक गाना एक बार जरूर देखना चाहिए। इस गाने में निरहुआ के साथ एक नहीं बल्कि दो एक्ट्रेस हैं, यानी आम्रपाली दुबे और खूबसूरत एक्ट्रेस काजल राघवानी।

जो सबके होश उड़ा रहा है। इनकी जोड़ी अब सबको दीवाना बना रही है। गाने में इनकी तिकड़ी सबको दीवाना बना रही है। सालों पुराना गाना होने के बावजूद इस गाने का ट्रेंड इन दिनों एक बार फिर बढ़ गया है। लोग इस गाने को यूट्यूब पर कई बार देख रहे हैं। ऐसे में आपको इनकी बेस्ट रोमांटिक केमिस्ट्री कभी मिस नहीं करनी चाहिए।

इस गाने में दोनों एक्ट्रेस ने निरहुआ के साथ अपना हनीमून मनाया है। जो सबका दिल जीत रहा है? ऐसे में अगर आपने यह हिट गाना नहीं देखा है। तो इस रोमांटिक गाने को एक बार यहां जरूर देखें। कल्पना ने इस हिट गाने को अपनी आवाज दी है। तो प्यारे लाल यादव ने इसके लिए खूबसूरत लिरिक्स लिखे हैं। राजेश-रजनीश ने इसे अपना जबरदस्त म्यूजिक दिया है। गाना सभी को बहुत पसंद आ रहा है।