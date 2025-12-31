Amrapali Dubey Video: आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी गाने पर लगाए गजब ठुमके, फैंस ने बीच में ही उठा दिया निरहुआ वाला पर्सनल सवाल

Amrapali Dubey Video: भोजपुरी सिनेमा की प्यारी क्वीन आम्रपाली दुबे एक बार फिर सोशल मीडिया पर राज कर रही हैं। अपनी खूबसूरती, चार्म और ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली इस एक्ट्रेस ने एक नया वीडियो शेयर किया है जो ऑनलाइन तेज़ी से वायरल हो रहा है। लेकिन इस बार, सिर्फ़ उनके किलर डांस मूव्स ही ध्यान नहीं खींच रहे हैं—असली चर्चा उनके कमेंट सेक्शन में हो रही है!

अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम रील में, आम्रपाली भोजपुरी सिंगर अरविंद अकेला “कल्लू” के हिट गाने चोलिया के हुंक पर डांस कर रही हैं। एक शानदार लाल देसी आउटफिट में और अपनी सिग्नेचर प्यारी मुस्कान के साथ, उन्होंने आसानी से सबका दिल जीत लिया। फैंस ने कुछ ही मिनटों में वीडियो पर लाइक और कमेंट्स की बारिश कर दी।

“तुम्हें निरहुआ की कसम…”

जहां फैंस को उनका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया, वहीं कई लोग सीधे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने लगे। सालों से, आम्रपाली दुबे और सुपरस्टार दिनेश लाल यादव “निरहुआ” भोजपुरी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक ऑनस्क्रीन जोड़ियों में से एक रहे हैं। उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री ने रोमांस और यहां तक ​​कि शादी की अनगिनत अफवाहों को जन्म दिया है। बार-बार एक-दूसरे को “सिर्फ़ अच्छे दोस्त” कहने के बावजूद, गॉसिप कभी रुकी नहीं।

इस बार, एक फैन ने बात को एक अलग ही लेवल पर ले गया और कमेंट किया, “सच बताओ… क्या तुमने निरहुआ से शादी कर ली है? तुम्हें निरहुआ की कसम!” और इसी एक बोल्ड सवाल ने सबको बात करने पर मजबूर कर दिया है!

रहस्य में लिपटा रिश्ता

आम्रपाली और निरहुआ ने 30 से ज़्यादा फिल्मों में साथ काम किया है, और उनकी जोड़ी को इंडस्ट्री की सबसे सफल जोड़ियों में से एक माना जाता है। उनका रिश्ता स्क्रीन पर इतना नेचुरल लगता है कि कई दर्शक मान लेते हैं कि वे असल ज़िंदगी में भी कपल हैं। इस उत्सुकता को और बढ़ाते हुए, आम्रपाली अक्सर निरहुआ के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं, जिससे फैंस अंदाज़ा लगाते रहते हैं।

हालांकि, निरहुआ पहले से शादीशुदा और एक बच्चे के पिता हैं, जो इस अटकल को और भी ज़्यादा विवादित बनाता है। फिलहाल, आम्रपाली ने वायरल कमेंट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है और न ही रिश्ते की अफवाहों के बारे में कुछ साफ किया है।