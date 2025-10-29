Amrapali Dubey पर धर्म बदलने की अफवाहों पर टूटी चुप्पी, बोलीं – “मैं तो सिर्फ...

Amrapali Dubey भोजपुरी सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्री आम्रपाली दुबे न केवल अपनी हिट फिल्मों के लिए, बल्कि संगीत वीडियो में अपनी ग्लैमरस उपस्थिति के लिए भी जानी जाती हैं। उनके शानदार लुक और दमदार अभिनय अक्सर प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हालाँकि, अपनी पेशेवर ज़िंदगी के अलावा, आम्रपाली की निजी ज़िंदगी भी अक्सर सुर्खियाँ बटोरती रहती है।

काफी समय से ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि आम्रपाली दुबे ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए, अभिनेत्री ने अब एक साक्षात्कार में अपनी चुप्पी तोड़ी है और इन दावों के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया है।

वायरल “मुस्लिम लुक” ने धर्म परिवर्तन की अफवाहों को हवा दी

आम्रपाली की हिजाब पहने और नमाज़ अदा करते हुए कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों ने मान लिया कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है। असली कहानी स्पष्ट करते हुए, आम्रपाली ने बताया,

“मैं रोज़ा नामक एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिसमें मैंने एक तलाकशुदा महिला का किरदार निभाया था जो अपनी ज़िंदगी फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस भूमिका के लिए, मैंने बुर्का पहना और मुस्लिम लुक अपनाया। शूटिंग की कुछ तस्वीरें और क्लिप वायरल हो गईं, और लोगों ने यह मान लिया कि मैंने अपना धर्म बदल लिया है।”

“मैंने अपना धर्म कभी नहीं बदला”

आम्रपाली दुबे ने स्पष्ट करते हुए पुष्टि की कि उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया है, और यह लुक पूरी तरह से एक फिल्मी भूमिका के लिए था। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये अफवाहें निराधार हैं और रोज़ा में उनके किरदार को लेकर हुई गलतफहमी से उपजी हैं।

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी के ऑन-स्क्रीन लुक ने उनके धर्म को लेकर अटकलें लगाई हों। पहले भी कई सितारों को कुछ खास भूमिकाओं में देखने के बाद उनके बारे में ऐसी ही अटकलें लगाई जा चुकी हैं। अपने स्पष्ट बयान के साथ, आम्रपाली दुबे ने आखिरकार इस चर्चा पर विराम लगा दिया है – यह पुष्टि करते हुए कि उनका समर्पण अपने काम के प्रति है, न कि धर्म बदलने में।

