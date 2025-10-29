Panchang And Rashifal: गुरुवार को उभयचरी योग बदल देगा मेष, मिथुन और सिंह का भाग्य

तुला राशि के जातकों को सता सकती है आर्थिक चिंता

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 30 अक्टूबर 2025, गुरुवार के दिन सूर्य से द्वितीय और द्वादश भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति से बेहद ही शुभ उभयचरी योग बन रहा है। उभयचरी योग जातक को यश, धन और समृद्धि प्रदान करता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति अपने क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करता है। इसके प्रभाव से मेष राशि वालों के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ सकती हैं। वृष और मिथुन राशि के जातकों को जीवन में सफलता प्राप्त होगी। वहीं, कर्क वालों को संतान पक्ष के विवाह संबंधी अड़चनें दूर होंगी। जबकि सिंह वालों को लंबे समय से चले आ रहे किसी विवाद में जीत मिलेगी। तुला राशि के जातकों को आर्थिक चिंता सता सकती है।

मेष: आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए चुनौती पूर्ण रहने वाला है। हालांकि आप अपने साहस और कार्यकुशलता के कारण हालात पर नियंत्रण बना लेंगे। मकर राशि में चन्द्रमा आपके ऊपर जिम्मेदारियां खड़ी करेगा। हालांकि मंगल आपके स्वामी ग्रह होने के कारण आप ऊर्जा और पराक्रम से भरपूर रहेंगे। पारिवारिक और सामाजिक उत्तर दायित्वों को पूरा करने का समय आपको मिलेगा। सहकर्मियों से सामंजस्य बनाए रखें। आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता आज सबके सामने चमकेगी।

वृषभ: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। राशि स्वामी शुक्र पंचम भाव में स्थित होकर आपको रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का वरदान देगा। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। कोई नए कार्य की शुरूआत करने के लिए ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है। कार्यों को समय पर पूरा करें।

मिथुन: आज मिथुन राशि वालों के लिए सामान्य लेकिन फलदायी दिन रहेगा। राशि स्वामी बुध षष्ठम भाव में केतु के साथ विराजमान हैं, जो आपको बौद्धिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। नौकरीपेशा वर्ग को कार्य स्थल पर प्रशंसा मिल सकती है। यह समय व्यापारियों के लिए लाभकारी रहने वाला है। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। भाग्य का सहयोग मिलने से कार्य तेजी से पूरे होंगे।

कर्क: आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है। धार्मिक और शुभ कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अभी लिया गया कोई महत्वपूर्ण निर्णय आगे चलकर लाभ देगा। मकर राशि में चंद्रमा के गोचर से कुछ विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। जाति या श्रेणी से हीन कोई व्यक्ति अनावश्यक बाधा डाल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने से नए संबंध बनेंगे। संतान पक्ष के विवाह संबंधी अड़चनें दूर होती दिख रही हैं। साझेदारी के काया हुआ कार्य सफलता दिलाएगा।

सिंह: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्यशाली रहने वाला है। कार्यक्षेत्र से लेकर निजी जीवन तक हर क्षेत्र में भाग्य आपका सहयोग करेगा। विरोधियों की आपके खिलाफ साजिश असफल होगी। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होती दिख रही है और किसी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीददारी भी संभव है। लंबे समय से चले आ रहे किसी विवाद का समाधान आज निकल सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। कार्य में निरंतरता रखें और निर्णय सोच-समझकर लें।

कन्या: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सफलताओं से भरा रहेगा। राशि स्वामी बुध अपने ही घर तीसरे पराक्रम भाव में स्थित हैं, जिससे आपके साहस और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। बड़े-बुजुर्गों की सेवा और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए यह समय सौदेबाजी में लाभ का संकेत दे रहा है। प्रतिद्वंद्वी आपकी प्रगति देखकर परेशान रहेंगे।

तुला: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा रहेगा। राशि स्वामी शुक्र द्वादश भाव में और राहु षष्ठम भाव में विराजमान हैं। ऐसे में अत्यधिक परिश्रम के बावजूद आय अपेक्षा से कम हो सकती है। इस दौरान खर्चों में अचानक बढ़ोतरी से आर्थिक चिंता बढ़ेगी। गुप्त शत्रु आपके कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। धैर्य और संयम अवश्य रखें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। सूर्यास्त के बाद स्थितियों में सुधार शुरू होगा और राहत महसूस होगी। आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना बेहतर होगा।

वृश्चिक: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी राशि पर शनि का योग और मकर राशि के चन्द्रमा का प्रभाव आपको ताजगी और ऊर्जा प्रदान करेगा। हालांकि इस दौरान चुनौतियां भी सामने आएंगी। व्यावसायिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण अनुबंध आपके पक्ष में फाइनल हो सकता है। इस दौरान कुछ लोग आपकी नेतृत्व क्षमता को चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्हें मात दे देंगे।

धनु: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। राशि स्वामी बृहस्पति मिथुन में विराजमान हैं और चन्द्रमा धन भाव में संचार कर रहा है। इससे आर्थिक लाभ और समृद्धि के योग बन रहे हैं। राज्य से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में खुशहाली और सौहार्द का वातावरण रहेगा। जीवनसाथी से आपको आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी।

मकर: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। राशि स्वामी शनि तीसरे भाव में स्थित हैं, जो परिश्रम से सफलता का संकेत दे रहा है। हालांकि चन्द्रमा द्वादश भाव में होने से अचानक कुछ खर्च सामने आ सकते हैं। आज प्रभावशाली व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। भूमि या संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। नौकरी और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। सायंकाल स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस हो सकती है।

कुंभ: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और सफलता से भरा रहेगा। शनि आपकी ही राशि में प्रथम भाव में स्थित हैं, जिससे आपके कार्यों में स्थिरता आएगी। भाग्य का मजबूत साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। कहीं से पूर्व में दिया गया धन वापस मिलने की संभावना है। किसी वृद्ध महिला का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक विवाद आज समाप्त हो सकते हैं।

मीन: मीन राशि के लिए आज का दिन उत्कृष्ट परिणाम देने वाला है। राशि स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में होने से सुख और सम्मान में वृद्धि होगी। मकर राशि में गोचर कर रहा चन्द्रमा दशम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। आय के नए स्रोत सामने आएंगे। इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रतियोगिताओं में सफलता और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। विरोधी परास्त होंगे और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।