Amitabh Bachchan Birthday: 83 की उम्र में भी कायम है महानायक का जलवा, ईश्वर को भी पता है अमिताभ की अहमियत

Amitabh Bachchan Birthday: भारत में, ज़्यादातर लोग 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, और 83 साल की उम्र तक, कई लोग दुनिया से कटने लगते हैं, यह कहते हुए कि, “हमने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है।” लेकिन अमिताभ बच्चन ज़्यादातर लोगों जैसे नहीं हैं। 83 साल की उम्र में, एक दर्जन से ज़्यादा बड़ी सर्जरी के बाद, यह महानायक आज भी — या यूँ कहें कि दौड़ते हुए — कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर एक 25 साल के नौजवान जैसे उत्साह के साथ पहुँचते हैं।

वह महानायक जिसने उम्र को नई परिभाषा दी

हाँ, हिंदी सिनेमा में कई वरिष्ठ अभिनेता सक्रिय रहे हैं — अशोक कुमार और ओम प्रकाश से लेकर ए.के. हंगल तक — लेकिन अमिताभ अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। जहाँ दूसरे लोग अक्सर बुढ़ापे और लाचारी का चित्रण करते थे, वहीं बच्चन ने परिपक्वता को ताकत के स्रोत में बदल दिया। झुंड, गुलाबो सिताबो, कल्कि 2898 ई., पीकू, पिंक, सत्याग्रह, बागबान, सरकार, ब्लैक, निशब्द और कभी अलविदा ना कहना जैसी फ़िल्में साबित करती हैं कि अनुभव जीवन को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि उसे समृद्ध बनाता है।

2000 के बाद असली वापसी

अमिताभ का सबसे उल्लेखनीय दौर 2000 के बाद शुरू हुआ – एक ऐसा दौर जब ज़्यादातर लोग पुरानी यादों में खो जाते। मोहब्बतें, अक्स, बागबान, ब्लैक, सरकार, चीनी कम, पीकू और पिंक के साथ, उन्होंने खुद को पूरी तरह से नया रूप दिया। अगर यह सुनहरा दौर न होता, तो शायद उन्हें भी सिर्फ़ उनके “एंग्री यंग मैन” वाले दिनों के लिए ही याद किया जाता। लेकिन अमिताभ की प्रतिभा ने यह सुनिश्चित किया कि हर नया अभिनय पिछले वाले से बेहतर हो।
मोहब्बतें के सख्त प्रिंसिपल नारायण शंकर से लेकर कल्कि के अमर अश्वत्थामा तक, सरकार के सुभाष नागरे से लेकर पीकू के सनकी भास्कर तक – उन्होंने भारतीय सिनेमा में स्टारडम और लंबी उम्र के मायने लगातार नए सिरे से परिभाषित किए हैं।

पुरस्कार और सम्मान जो खुद बयां करते हैं

उनकी बेजोड़ प्रतिभा ने उन्हें कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाए हैं – पहले ब्लैक (2005) के लिए, फिर पा (2009) के लिए, और फिर पीकू (2016) के लिए। हर बार जब लोगों को लगा कि उनकी पारी खत्म हो गई है, तो उन्होंने एक और पारी शुरू की, जो पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत और प्रेरणादायक थी। रणवीर सिंह जैसे ऊर्जावान सितारों के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्क्रीन अवार्ड साझा करना भी साबित करता है कि अमिताभ आज भी हर दौर में छाए रहते हैं।

प्रशंसकों के साथ अटूट रिश्ता

हर रविवार, बिना चूके, अमिताभ बच्चन अपने जलसा बंगले से बाहर निकलकर अपने प्रशंसकों का अभिवादन करते हैं – एक परंपरा जिसे उन्होंने 1982 से जीवित रखा है। महानता के बीच यह अटूट जुड़ाव, यह विनम्रता उन्हें सिर्फ़ एक सुपरस्टार से कहीं ज़्यादा बनाती है – यह उन्हें एक अनोखा व्यक्तित्व बनाती है।
83 वर्ष की उम्र में अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं हैं – वे एक संस्था हैं, और शायद इसीलिए लोग कहते हैं, “यहां तक ​​कि भगवान भी जानते हैं कि अमिताभ के बिना दुनिया अधूरी है।”

