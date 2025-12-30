Amit Shah Bengal Visit: घुसपैठ, भ्रष्टाचार, प्रशासन समेत कई मुद्दों पर ममता सरकार पर साधा निशाना

Amit Shah Press Conference In Kolkata, (आज समाज), कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ग्रह मंत्री के राज्य की राजधानी कोलकाता के अलावा अन्य शहरों में भी कार्यक्रम हैं। उन्होंने सबसे पहले में कोलकाता में प्रेस वार्ता की है। अमित शाह ने दोहराया है कि पूरे देश में बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी और अवैध तौर पर रह रहे इन लोगों को भारत से बाहर निकाला जाएगा।

अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव (assembly elections) होने हैं, जिसके चलते पूरे राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच अमित शाह का बंगाल दौरा अहम है। घुसपैठ, भ्रष्टाचार व प्रशासन सहित कई मसलों पर राज्य सरकार को पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कहा कि ममता बनर्जी चुनावी फायदे के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को राज्य में बढ़ावा दे रही हैं।

सीमा की बाड़बंदी का कार्य कंपलीट करवाएगी भाजपा

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें जगह नहीं दी है जिस कारण हम बांग्लादेश सीमा की बाड़बंदी पूरी नहीं कर सके हैं। उन्होंने दावा किया कि अगले वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनेगी और हम सीमा पर बाड़बंदी का कार्य कंपलीट करवाएंगे।

घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर ही होगा बंगाल चुनाव

अमित शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर ही होगा। उन्होंने कहा, आज से आगामी अप्रैल तक बंगाल के लिए बहूत अहम समय है, क्योंकि इसी दौरान प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि बीते 15 वर्षों में टीएमसी सरकार के राज में बंगाल में डर और भ्रष्टाचार का माहौल चरम पर है, जिस वजह से राज्य के आम नागरिकों चिंतित हैं। वे डरे हुए हैं।

टोल सिंडिकेट की भेंट चढ़ीं जनकल्याण योजनाएं

अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से पश्चिम बंगाल का विकास थम गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनकल्याण योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट की भेंट चढ़ गई हैं। पिछले 14 वर्ष से बंगाल की पहचान डर और भ्रष्टाचार बन गई है। गृह मंत्री ने दावा किया कि 2026 के चुनाव में भाजपा बंगाल में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी और इसके बाद भ्रष्टाचार पर वार किया जाएगा। लोगों का जीवन आसान बनाएंगे। उनका डर खत्म करंगे।

लगातार बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का जनाधार

अमित शाह ने कहा कि हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है और चुनावी नतीजों में भी यह चीज साफ तौर पर दिखती है। आंकड़े बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 17 प्रतिशत वोट और तीन सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को राज्य में 10 फीसदी वोट और 3 सीटें मिली थीं।

2019 लोकसभा चुनाव में वोट बढ़कर 41 फीसदी

अमित शाह ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में वोट बढ़कर 41 फीसदी और सीटीं की संख्या 18 हो गईं। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बंगाल में 21 प्रतिशत वोट मिले और 77 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 39 प्रतिशत वोट हासिल किए वहीं इन चुनावों में पार्टी को 12 सीटें मिलीं। अमित शाह ने बताया कि वर्ष 2016 में जो पार्टी केवल तीन सीटों पर थी, वह पांच साल में 77 सीटों तक पहुंच गई है। दूसरी ओर इस दौरान कांग्रेस शून्य पर पहुंच गई। वहीं वाम दलों को एक भी सीट हालिस नहीं हुई।

भाजपा बंगाल की विरासत व संस्कृति को फिर से करेगी जीवित

अमित शाह ने कहा कि भाजपा के लिए बंगाल खास है क्योंकि पार्टी की स्थापना करने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहीं के बड़े नेता थे। उन्होंने दावा किया कि 15 अप्रैल 2026 के बाद बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और राज्य की विरासत व संस्कृति को फिर से जीवित किया जाएगा। शाह ने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही यहां विकास की रफ्तार तेज की जाएगी। गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता होगी। वहीं घुसपैठ रोकने के लिए नेशनल ग्रिड बनाया जाएगा।

यह भी पढ़ें: Amit Shah Birthday: 61 वर्ष के हुए केंद्रीय ग्रह मंत्री, पीएम व अन्य नेताओं ने दी बधाई