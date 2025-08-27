Amit Shah On Operation Mahadev, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को एक बार फिर चेता दिया है कि वे भारत को नुकसान पहुंचाकर किसी सूरत में हमारे सुरक्षा बलों से बच नहीं सकते। दिल्ली में आज ‘आपरेशन महादेव’ के जवानों को पहलगाम के गुनहगारों को मार गिराने के लिए सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।
‘आपरेशन महादेव’ की सफलता पर जवानों को किया सम्मानित
सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू-कश्मीर में संयुक्त आपरेशन महादेव में पहलगाम आतंकी हमले में संलिप्त 3 आतंकियों को मार गिराया था। यह कामयाबी हासिल कर भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों के आकाओं को स्पष्ट संदेश दिया था कि भारत के लोगों की जान से खेलने का क्या परिणाम होता है। इस सफलता के लिए अमित शाह ने सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों को आज सम्मानित किया।
हमारे सैनिकों ने पूरी दुनिया को दिखाई ताकत
गृह मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि हमारे सैनिकों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आतंकी भले किसी तरह साजिश रचें, वे भारत को नुकसान पहुंचाने के बाद कहीं भी बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आपरेशन सिंदूर से लोगों में संतुष्टि आई थी और आॅपरेशन महादेव ने इसे आत्मविश्वास में बदल दिया।
आतंकियों ने 22 अप्रैल को कर दी थी 26 टूरिस्टों की हत्या
गौरतलब है कि आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को निहत्थे पर्यटकों पर बर्बर हमला कर 26 टूरिस्टों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने इसके जवाब में मई में आपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान व पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर जवाबी कार्रवाई की थी।
भारतीय सेनाओं ने पीओके में ध्वस्त कर दिए थे 9 आतंकी ठिकाने
साथ ही भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी हमले किए थे। इसी तरह आतंकियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने जम्मू-कश्मीर में जुलाई में आपरेशन महादेव चलाया और पहलगाम नरसंहार में संलिप्त रहे तीनों दहशतगर्दों को नेस्तनाबूद कर दिया था। अमित शाह ने कहा, चाहे विपक्ष हो या सत्तासीन सरकार, सबने आपरेशन सिंदूर व महादेव को लेकर खुशी महसूस की है और सुरक्षा बलों के प्रति उन्होंने आभार जताया है। राष्ट्रीय सुरक्षा में यही विश्वास देश की हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वोच्च स्थान हासिल करने की आकांक्षा का आधार है।
कश्मीर पुलिस भी आतंकवाद के खिलाफ निभा रही अहम भूमिका
गृह मंत्री ने कहा कि सेना व अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस भी अब आतंकवाद के खिलाफ जंग में घाटी में बेहतर भूमिका अदा कर रही है। उन्होंने कहा, अप्रैल में कश्मीर में पर्यटन अपने पीक पर था और ऐसे समय आतंकियों ने पहलगाम में हमला कर ‘कश्मीर मिशन’ को पटरी से उतारने की एक असफल कोशिश की थी।
