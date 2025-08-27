Amit Shah On Operation Mahadev, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को एक बार फिर चेता दिया है कि वे भारत को नुकसान पहुंचाकर किसी सूरत में हमारे सुरक्षा बलों से बच नहीं सकते। दिल्ली में आज ‘आपरेशन महादेव’ के जवानों को पहलगाम के गुनहगारों को मार गिराने के लिए सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।

‘आपरेशन महादेव’ की सफलता पर जवानों को किया सम्मानित

सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू-कश्मीर में संयुक्त आपरेशन महादेव में पहलगाम आतंकी हमले में संलिप्त 3 आतंकियों को मार गिराया था। यह कामयाबी हासिल कर भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों के आकाओं को स्पष्ट संदेश दिया था कि भारत के लोगों की जान से खेलने का क्या परिणाम होता है। इस सफलता के लिए अमित शाह ने सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों को आज सम्मानित किया।

हमारे सैनिकों ने पूरी दुनिया को दिखाई ताकत