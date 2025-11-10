Delhi Blast Update : अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हालचाल, दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट

Aaj Samaaj (आज समाज) Delhi Blast Update : दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए जोरदार ब्लास्ट में करीब अब तक 11 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है और वहीं घायलों की संख्या भी 24 पर पहुँच गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने और घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे।  इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से बात करके घटना की जानकारी ली थी।

मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में हाई अलर्ट

धमाके के बाद दिल्ली समेत मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “आज शाम लगभग 7 बजे, दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफ़िक सिग्नल पर एक हुंडई i20 गाड़ी में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

आसपास के सभी CCTV कैमरों की जांच के आदेश

प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है। विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर, दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। NSG और NIA की टीमों ने FSL के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है। आसपास के सभी CCTV कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं। मैंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त और विशेष शाखा प्रभारी से भी बात की है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त और विशेष शाखा प्रभारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच करेंगे। सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी और हम परिणाम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे।

जिस कार में धमाका हुआ, वह हरियाणा की

वहीं पुलिस ने बताया- जिस कार में धमाका हुआ, वह हरियाणा की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जिस i 20 कार में धमाका किया गया है। वह गुरुग्राम के HR 26 नंबर की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास शाम 6.52 बजे ब्लास्ट हुआ। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाम LNJP अस्पताल पहुंचे। वे कुछ देर में घटनास्थल भी पहुंचेंगे। इधर, पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। NIA और NSG को भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है।

