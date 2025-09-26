Amit Shah Kolkata Visit: कोलकाता  में मां दुर्गा से की प्रार्थना, अमित शाह बोले- बंगाल में बने ऐसी सरकार जो ‘सोनार बांग्ला’ का निर्माण करे

Mohit Saini
Amit Shah Kolkata Visit, आज समाज, कोलकाता :  शुक्रवार को अपने कोलकाता दौरे के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर में एक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस वर्ष के पंडाल की थीम ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थी।
अपने संक्षिप्त संबोधन में, शाह ने कहा कि उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की है कि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद, बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो ‘सोनार बांग्ला’ का निर्माण कर सके, बंगाल के गौरव को पुनर्स्थापित कर सके और कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर के सपनों को साकार कर सके।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए

शाह ने पूजा के दौरान कोलकाता और आसपास के जिलों में भारी बारिश और बिजली के झटकों के कारण मारे गए दस से अधिक लोगों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, “मैं, पूरे भाजपा परिवार के साथ, शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूँ।”
उन्होंने बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव की वैश्विक मान्यता पर प्रकाश डाला और कहा कि नौ दिनों तक चलने वाला यह उत्सव न केवल बंगाल या भारत में, बल्कि पूरे विश्व में अपार श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। शाह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कैसे बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति इस दौरान शक्ति पूजा में समर्पित हो जाता है।
शाह ने प्रख्यात शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी उनकी जयंती पर याद किया। उन्होंने कहा, “विद्यासागर ने अपना पूरा जीवन बंगाल और पूरे भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए समर्पित कर दिया। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने, विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन सहित उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं आज के दिन उन्हें नमन करता हूँ।”

दुर्गा पूजा और राजनीतिक उपस्थिति

इस कार्यक्रम में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य सहित प्रमुख भाजपा नेता उपस्थित थे। पूजा का आयोजन कोलकाता नगर निगम के भाजपा पार्षद सजल घोष ने किया था।

