Amit Shah Address Program On Sardar Patel, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) की बदौलत ही आज भारत एक हो पाया है। उन्हीं के योगदान के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक हुआ है। गृह मंत्री देश की राजधानी दिल्ली में सरदार पटेल की 148वीं जयंती (148th birth anniversary) मनाने के लिए आज आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

2047 तक देश को शीर्ष पर पहंचाने की अपील की

अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसमें उपस्थित लोगों व सभी देशवासियों से 2047 तक देश को दुनिया में शीर्ष पर पहुंचाने का संकल्प लेने को कहा। गौरतलब है कि 2047 में देश अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा। अमित शाह ने कहा, यह सरदार पटेल की वजह से ही है कि आज हमारे पास यह भारत है। यह उनके यादगार योगदान के कारण ही है कि पूरा देश – कश्मीर से कन्याकुमारी तक – एक है।

सरदार पटेल की दूरदर्शिता के बिना आज हम एक नहीं होते

गृह मंत्री ने कहा, सरदार पटेल के योगदान और दूरदर्शिता के बिना हम आज यहां नहीं होते। अमित शाह ( Amit Shah) ने ‘रन फॉर यूनिटी’ (Run for Unity) को भी इस दौरान हरी झंडी दिखाई। यह कार्यक्रम देश की राजधानी में स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम (Major Dhyan Chand National Stadium) से शुरू हुई।

7,700 लोगों ने दौड़ में लिया हिस्सा

शाह ने कहा, इस दौड़ (रन फॉर यूनिटी) में 7,700 लोगों ने हिस्सा लिया। दौड़ में हिस्सा लेने वालों में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स के शौकीन और सेंट्रल पुलिस फोर्स के जवान शामिल थे। अमित शाह ने दौड़ में शामिल लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। ‘रन फॉर यूनिटी’ के लिए फ्लैग-आफ सेरेमनी में मीनाक्षी लेखी, अनुराग ठाकुर, नित्यानंद राय, अजय कुमार मिश्रा, निसिथ प्रमाणिक के अलावा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना और अन्य लोग भी मौजूद थे।

2014 से ‘ एकता दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा 31 अक्टूबर

केंद्र सरकार 2014 से 31 अक्टूबर को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मना रही है ताकि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ावा दिया जा सके। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधान मंत्री के तौर पर, सरदार पटेल को 550 से ज्यादा रियासतों को भारत संघ में मिलाने का श्रेय दिया जाता है। सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर, पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें भारत को एकजुट करने में सरदार पटेल के योगदान को याद किया जाता है।

