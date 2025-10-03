Amit Shah in Haryana : गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा को दी 825 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिमोट का बटन दबाकर किया परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हो रहा प्रदेश का चहुंमुखी विकास

केंद्रीय गृह मंत्री ने की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली की प्रशंसा

Amit Shah in Haryana | डॉ. राजेश वधवा । कुरुक्षेत्र। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा से हरियाणा प्रदेश को 825 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं में प्रदेश के 262 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से तैयार पांच नर्सिंग कॉलेज, पुलिस लाइन जींद के 84 आवासों, नारनौल के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह व ब्लॉक का उद्घाटन और 562 करोड़ 49 लाख की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को केडीबी मेला क्षेत्र में गृह विभाग की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बटन दबाकर एक साथ 19 परियोजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद थे। केन्द्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्य प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों का अनुसरण करते हुए हरियाणा प्रदेश में सबका साथ सबका विकास की नीति को आधार मानकर चहुंमुखी विकास हो रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने 44.40 करोड़ रुपए से कुरुक्षेत्र के गांव खेड़ी रामनगर में, 43.97 करोड़ रुपए से कैथल के गांव धेरडू में, 39.13 करोड़ रुपए से पंचकूला के गांव खेडावाली में, 45 करोड़ रुपए से फरीदाबाद के गांव दयालपुर में और 47.44 करोड़ रुपए से फरीदाबाद के गांव अरूआ में तैयार नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन किया जाना है।

12.03 करोड़ रुपए से जेएलएन फिडर व बीएसबी नहर पर आरडी 69.3 पर दिल्ली-हिसार सडक पर तैयार दो लेन पुल का उद्घाटन किया । इसी तरह पुलिस लाइन जींद में बनाए गए टाइप-2 के 42, टाइप-3 के 36 और टाइप-2 के 6 मकान और महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह ब्लॉक नारनौल का उद्घाटन किया।

उन्होंने करनाल के असंध उपमंडल में 76.19 करोड़ रुपए से 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, सोनीपत में 138.12 करोड़ रुपए से मातृ एवं शिशु ब्लॉक नागरिक अस्पताल, 33 करोड़ रुपए से नूंह में मातृ एवं शिशु ब्लॉक अस्पताल का शिलान्यास किया । इसी तरह करनाल में 20.74 करोड़ रुपए से क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल, सोनीपत में 22.53 करोड़ रुपए से खानपुर कलां में क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल, नूंह में 22.58 करोड़ रुपए से क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल का शिलान्यास किया।

इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह मंत्री ने 25.04 करोड़ रुपए से रोहतक खरखौदा- दिल्ली बॉर्डर सडक के सुदृढ़ीकरण, रोहतक के कंहेली रोड पर 13.88 करोड़ रुपए से डेयरी काम्पलेक्स, 97.73 करोड़ रुपए से चरखी दादरी में जिला जेल भवन और 86.17 करोड़ रुपए से पंचकूला में जिला जेल भवन के निर्माण का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सहकारिता मंत्री डॉ अरविन्द शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, सेवा मंत्री कृष्ण बेदी, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, सांसद नवीन जिंदल और कार्तिकेय शर्मा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

