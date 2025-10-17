Amit Shah In Bihar: बिहार दौरे पर गृह मंत्री, छपरा में करेंगे जनसभा को संबोधित

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में की मुलाकात

Amit Shah Today Bihar Visit, (आज समाज), पटना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। वह थोड़ी देर में छपरा के तरैया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजधानी पटना के अणे मार्ग स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। गृह मंत्री इसके बाद एयरपोर्ट से छपरा के लिए रवाना हुआ।

चुनावों में एनडीए को मिलेगी ऐतिहासिक जीत

केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर हमला भी बोला। पटना आने से पहले अमित शाह ने कहा, एनडीए को इस दफा बिहार विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत मिलेगी। आरजेडी चीफ पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा, लालू चाहे बिहार में सत्ता में रहे हों या केंद्र में, हर जगह उन्होंने भ्रष्टाचार किया है।

जनता बिहार में नहीं आने देगी लालू का जंगलराज : शाह

अमित शाह ने कहा, लालू यादव के नेतृत्व में बिहार में हमेशा जंगलराज रहा और हम उसे वापस नहीं आने देंगे। राज्य की जतना पर भी हमें पूरा भरोसा है कि वह 21वीं सदी में बिहार लालू का जंगलराज वापस नहीं आने देगी। आरजेडी प्रमुख को केवल अपहरण, अपने जंगलराज, वसूली, हत्या जैसे कृत्यों के लिए फिरौती वगैरह पर केवल चर्चा करनी चाहिए। सड़क, आवास अथवा पुल पर बात करना उन्हें शोभा नहीं देता।

एनडीए में सब एकजुट, गठबंधन में सब कुछ ठीक

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के अनुसार पटना में सीएम नीतीश के साथ बैठक के दौरान अमित शाह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी सहित कई अहम मुद्दों बातचीत की। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच चुनावों के दौरान पसार व प्रचार पर भी चर्चा हुई। दिलीप जायसवाल ने के अनुसार अमित शाह ने कहा, एनडीए में सब ठीक है और सभी लोग एकजुट हैं। हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है। गौरतलब है कि सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान व नीतीश में नाराजगी क बातें सामने आई थीं। पर अब ऐसा कुछ नहीं है।

यह भी पढ़ें: Bihar Chunav Update: नामांकन का आज आखिरी दिन, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर असमंजस अब भी बरकरार