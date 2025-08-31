Amit Shah: गृह मंत्री आज अहमदाबाद को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात, अन्य कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

Amit Shah Today Ahmedabad Visit, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी 31 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

सरदार बाग गार्डन का भी उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री

एएमसी स्थायी समिति के अध्यक्ष देवांग दानी ने बताया है कि गृह मंत्री के दौरे से अहमदाबाद सिटी को कई नई स्वास्थ्य और पर्यावरण पहलों का तोहफा मिलेगा। वह जमालपुर वार्ड में यूएनएम फाउंडेशन द्वारा पीपीपी मॉडल पर 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए पुनर्विकसित सरदार बाग गार्डन का भी उद्घाटन करेंगे।

सुबह भद्रकाली माता मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

अमित शाह सुबह अहमदाबाद में भद्रकाली माता मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद वह यहां लगभग 10 बजे दो नए शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इनमें से एक गोटा वार्ड के ओगनाज गांव के पास है और दूसरा चांदलोडिया वार्ड के ओसिया हाइपर मार्ट के समीप होगा। ऐसे में एएमसी में दो और शहरी स्वास्थ्य केंद्र जुड़ जाएंगे।

कई वृक्षारोपण अभियानों में लेंगे हिस्सा

गृह मंत्री एएमसी के ‘मिशन फॉर मिलियन ट्रीज’ अभियान के तहत कई वृक्षारोपण अभियानों में भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि एएमसी ने इस बाद विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर में 40 लाख पेड़ लगाने के संकल्प के साथ ‘मिशन फॉर मिलियन ट्रीज’ अभियान शुरू किया है। इस मुहिम के तहत, अमित शाह साबरमती स्थित अहवाडिया झील, स्टेडियम वार्ड व घाटलोडिया स्थित चाणक्य पुरी पुल के पास पेड़ लगाएंगे।

शनिवार को मुंबई में किए ‘लालबाग के राजा’ के दर्शन

अमित शाह इससे पहले शनिवार को परिवार सहित मुंबई पहुंचे और लालबाग के राजा के दर्शन (गणपति का विराट रूप) किए। इस दौरान उन्होंने कहा, गणपति बप्पा सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, लालबाग के राजा के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अमित शाह के साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। गृह मंत्री फडणवीस के घर भी गए और भगवान गणेश पूजा की।

