Amit Shah: आतंकवाद के मामले में केंद्र सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति

Amit Shah Review Meeting On Jammu-Kashmir, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा है कि आतंकवाद के प्रति केंद्र सरकार की नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ (कतई बर्दाश्त नहीं) की है और जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, यह लागू रहेगी। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए आज दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान गृह मंत्री ने यह बात दोहराई।

हाल में हुई घटनाओं व विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा

सूत्रों ने बताया कि अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुई घटनाओं के अलावा सुरक्षा बलों के आतंकवाद विरोधी अभियानों व विकास परियोजनाओं की प्रगति पर बातचीत की गई। बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे मौजूद रहे। पिछली बार अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर पर समीक्षा बैठक एक सितंबर को आयोजित की गई थी।

सुरक्षा एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश

अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्री ने समीक्षा बैठक में सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एजेंसियां हमेशा सतर्कता बरतें और आतंकी तत्वों के खिलाफ निर्णायक एक्शन जारी रखें।अधिकारियों ने बताया कि बैठक में विशेष तौर पर पीर पंजाल पर्वत शृंखला क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति के अलावा केंद्र-शासित प्रदेश में जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

संवेदनशील बना हुआ पीर पंजाल क्षेत्र

बता दें कि हाल ही के दिनों में पीर पंजाल क्षेत्र आतंकी गतिविधियों के तौर पर संवेदनशील बना हुआ है। बैठक में मौजूद सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों की घुसपैठ की व स्थानीय स्थानीय नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे सुरक्षा अभियानों से गृह मंत्री को अवगत करवाया।

