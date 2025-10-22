Amit Shah Birthday: 61 वर्ष के हुए केंद्रीय ग्रह मंत्री, पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई

Today Amit Shah 61st Birthday, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय ग्रह मंत्री अमित शाह आज 61 वर्ष के हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 61वें जन्मदिन पर बधाई दी है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य राजनेताओं ने भी अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। गुजरात के साथ ही देश भर में, भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक रक्तदान शिविरों, सामुदायिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस अवसर को मना रहे हैं।

अहमदाबाद में आवास पर किया पारंपरिक कार्यक्रम

अहमदाबाद (Ahmedabad) में अमित शाह का जन्मदिन गुजराती नव वर्ष, बेस्टु वरस के साथ पड़ा, जिससे समारोह में उत्सव का रंग और भी बढ़ गया। ग्रह मंत्री ने अपने रॉयल क्रीसेंट बंगले (Royal Crescent Bungalow) स्थित आवास पर एक पारंपरिक कार्यक्रम (traditional function) आयोजित किया। उन्होंने सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक आगंतुकों और शुभचिंतकों मुलाकात की। साथ ही रीति-रिवाजों और नव वर्ष की शुभकामनाओं का भी आयोजन किया।

अमित शाह के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना : पीएम

प्रधानमंत्री ने जन्मदिन पर बधाई संदेश के साथ अमित शाह की जनसेवा के प्रति समर्पण और भारत की आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, गृह मंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं कि प्रत्येक भारतीय सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जिए। उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। गुजरात (Gujarat) के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (CM Bhupendra Patel) के भी सार्वजनिक दिवाली उत्सव में शाह के साथ शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह दिन राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से महत्वपूर्ण हो जाएगा।

1964 में हुआ था अमित शाह का जन्म

अमित शाह का जन्म 1964 में हुआ था। वह भारतीय जनता पार्टी के उत्थान में एक प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं। अपने संगठनात्मक कौशल और राजनीतिक कौशल के कारण, उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय रणनीति और शासन के एजेंडे को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है।

शाह गांधीनगर में करेंगे नवनिर्मित विधायक आवासों का उद्घाटन

अमित शाह आज ही गुजरात की राजधानी गांधीनगर के सेक्टर 17 में 220 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवनिर्मित विधायक आवासों का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर में 12 नौ-मंजिला टावरों में फैले 216 वातानुकूलित 4BHK फ्लैट हैं और इनमें आधुनिक सुविधाएं जैसे सुंदर बगीचे, एक सभागार, स्वास्थ्य क्लब और मनोरंजन क्षेत्र शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि उद्घाटन के लिए कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था की गई है, जो दिवाली समारोह के अंतिम दिन भाई बिज के साथ मेल खाता है।

