Amit Shah Bihar Visit: विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री

Amit Shah Today In Bihar, (आज समाज), पटना: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य में लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह बुधवार से बिहार के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वह कल शाम पटना पहुंचे थे। अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के मकसद से आज रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय में 20 जिलों के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे।

कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना शाह के इस दौरे का उद्देश्य

कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना भी अमित शाह के इस दौरे का उद्देश्य है। रोहतास में बैठक में, कैमूर, आरा, भोजपुर, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के सांसद, विधायक, एमएलसी और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे और इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद, वरिष्ठ भाजपा नेता बेगूसराय में एक और बैठक करेंगे, जिसमें पटना ग्रामीण, पटना मेट्रोपॉलिटन, बाढ़, नालंदा, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के सांसद, विधायक, एमएलसी और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे।

विपक्ष पर बोला हमला,ये ‘घुसपैठियों से प्रेम’ ये करने वाले

गृह मंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए उन्हें ‘घुसपैठियों से प्रेम’ करने वाला बताया और उनकी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को ‘घुसपैठियों को बचाने की यात्रा’ करार दिया। जवाब में तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए कहा, बिहार की जनता को भ्रष्ट सरकार नहीं, बल्कि दूरदर्शी सरकार चाहिए। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, हमें पहले से प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का पूरा भरोसा है, पर ऐसे महत्वपूर्ण समय में वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह का दौरा हमारे लिए मनोबल बढ़ाने वाला है।

