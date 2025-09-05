Amit Mishra Retirement : अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से लिया संन्यास

आईपीएल में खूब चली इस दिग्गज की गुगली, भारत के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी-20 मैच खेले

Amit Mishra Retirement (आज समाज), खेल डेस्क : भारत के पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। 42 साल के अमित मिश्रा ने अपने क्रिकेट करियर का आगाज 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ एकदिवसीय मैच से किया था और उन्होंने अपना अंतिम मैच 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। मिश्रा ने 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने गुरुवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की।

आईपीएल में सफल गेंदबाज साबित हुए

भारत के लिए खेलने के साथ ही अमित मिश्रा ने आईपीएल में भी खेलना जारी रखा। उन्होंने आईपीएल के पहले ही सीजन में दिल्ली की तरफ से खेलते हुए हैट्रिक ली। उन्होंने आईपीएल में अपनी लेग स्पिन और गुगली से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। उन्होंने आईपीएल में अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए तीन हैट्रिक लिए। जिसमें 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स, 2011 में किंग्स इलेवन पंजाब और 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद शामिल है।

आईपीएल में 174 विकेट हासिल किए

आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7वें बॉलर उन्होंने आखिरी कढछ मैच 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ था। वे 162 मैचों में 174 विकेट लेकर सातवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। मिश्रा लीग के इतिहास में तीन हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं।

मेरे लिए जीवन के पिछले 25 साल यादगार रहे

क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के साथ ही अमित मिश्रा ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के पिछले साल क्रिकेट के साथ बिताए जोकि सबसे शानदार और यादगार थे। मिश्रा ने कहा कि इन्हीं बेमिसाल सालों की यादें मेरे मन में भरी रहेंगी और मैं अपनी जिंदगी के आगे के सफर में सफल रहूंगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट से खुद को अलग करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने इसके अतिरिक्त कभी कुछ सोचा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बीसीसीआई, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, सहयोगी स्टाफ, अपने सहयोगियों और अपने परिवार के सदस्यों का तहे दिल से आभारी हूं, जो इस दौरान मेरे साथ रहे।

