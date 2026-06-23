Amit Bhatt Wife Photos: TMKOC के ‘चंपक चाचा’ की पत्नी नहीं हैं किसी एक्ट्रेस से कम, फिर भी रहती हैं लाइमलाइट से दूर

Amit Bhatt Wife Photos: लाखों टेलीविज़न दर्शकों के लिए, अमित भट्ट हमेशा हिट सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्यारे चंपकलाल गड़ा, जिन्हें ‘बापूजी’ के नाम से जाना जाता है, के रूप में याद किए जाएंगे। जहाँ उनके ऑन-स्क्रीन किरदार ने कई पीढ़ियों का दिल जीता है, वहीं बहुत से लोग एक्टर की उतनी ही खूबसूरत ऑफ़-स्क्रीन ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते हैं। कैमरों और टेलीविज़न सेट से दूर, अमित भट्ट अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ एक खुशहाल फ़ैमिली लाइफ़ जीते हैं।

मिलिए अमित भट्ट की पत्नी से

अमित भट्ट की शादी कृति भट्ट से हुई है, जो एक जानी-मानी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटीशियन हैं। अपने पति के उलट, कृति लो प्रोफ़ाइल रहना पसंद करती हैं और ज़्यादातर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसकी लाइमलाइट से दूर रही हैं।

टेलीविज़न के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक से शादी करने के बावजूद, उन्होंने हेल्थकेयर और वेलनेस सेक्टर में अपनी एक सफल प्रोफ़ेशनल पहचान बनाई है।

एक शादी जो समय की कसौटी पर खरी उतरी

अमित और कृति ने 1999 में शादी की और दो दशकों से ज़्यादा समय से साथ हैं। उनके लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते की आज भी फैंस तारीफ़ करते हैं, जो अक्सर कपल के मज़बूत रिश्ते और फ़ैमिली वैल्यूज़ की तारीफ़ करते हैं।

हालांकि उन्होंने ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ़ को प्राइवेट रखा है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट और फ़ैमिली फ़ोटोग्राफ़्स के ज़रिए कभी-कभी उनके रिश्ते की झलकियां सामने आती हैं।

जुड़वां बेटों के गर्वित माता-पिता

इस कपल के 2003 में जुड़वां बेटे, देव और दीप भट्ट हुए। अब जवान हो चुके, दोनों भाइयों ने ज़्यादातर पब्लिक अटेंशन से दूर रहना चुना है।

हालांकि वे बहुत कम पब्लिक में दिखते हैं, लेकिन फ़ैंस कभी-कभी ऑनलाइन शेयर की गई फ़ैमिली फ़ोटोज़ के ज़रिए उन्हें देख पाते हैं। एक्टर के फ़ैन्स ने अक्सर उनकी सिंपल लाइफ़स्टाइल और ज़मीनी परवरिश की तारीफ़ की है।

ट्रैवल और फ़ैमिली टाइम के लिए प्यार

अमित और कृति में एक बात कॉमन है, वह है ट्रैवल का उनका पैशन। यह कपल अक्सर वेकेशन और फ़ैमिली आउटिंग की तस्वीरें शेयर करता है, जिससे फ़ैंस को उनकी पर्सनल लाइफ़ की एक झलक मिलती है। उनकी ट्रैवल डायरी में अक्सर वह अपनापन, साथ और मज़बूत कनेक्शन दिखता है जो उन्होंने इतने सालों में बनाए रखा है।

टीवी के सबसे प्यारे दादाजी के पीछे का चेहरा

अमित भट्ट तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चंपकलाल गड़ा के अपने रोल से दर्शकों का मनोरंजन करते रहते हैं। उनकी ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग और यादगार स्क्रीन प्रेज़ेंस ने उन्हें इंडियन टेलीविज़न के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक बना दिया है।

दिलचस्प बात यह है कि अमित शो में जेठालाल के बुज़ुर्ग पिता का रोल करते हैं, लेकिन असल में वह अपने ऑन-स्क्रीन बेटे, एक्टर दिलीप जोशी से कई साल छोटे हैं। यह हैरान करने वाली बात इस लंबे समय से चल रहे सिटकॉम से जुड़ी सबसे दिलचस्प बातों में से एक है।

आज, अमित भट्ट अपने फलते-फूलते टेलीविज़न करियर और एक खुशहाल फ़ैमिली लाइफ़ के बीच कामयाबी से बैलेंस बनाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि कुछ सबसे इंस्पायरिंग कहानियाँ लाइमलाइट से दूर होती हैं।