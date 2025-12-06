Indian Railways Big Step, (आज समाज), नई दिल्ली: फ्लाइट कैंसलेशन के बाद यात्रियों को काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है, इस बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों की परेशानी को समझते हुए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत रेलवे ने 37 ट्रेनों में कुल 116 अतिरिक्त कोच लगाए है। रेलवे ने देशभर में 114 अतिरिक्त राउंड के साथ इन ट्रेनों की क्षमता बढ़ाई है। इतना ही नहीं 4 विशेष ट्रेनें भी चलाई गई है। रेलवे के 6 दिसंबर 2025 से लागू इस फैसले से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। रेलवे ये इस फैसले के बाद ये ट्रेनें यात्रियों को तेज, आरामदायक और समय पर यात्रा का विकल्प प्रदान करेंगी।

चेयर कार एवं स्लीपर क्लास कोच जोड़े गए

उल्लेखनीय है कि फ्लाइट कैंसलेशन की समस्या के बीच सबसे ज्यादा कोच दक्षिण रेलवे द्वारा बढ़ाए गए है, जिसके तहत दक्षिणी क्षेत्र की 18 ट्रेनों में अतिरिक्त चेयर कार एवं स्लीपर क्लास कोच जोड़े गए हैं, वहीं उत्तर रेलवे की बात करें तो 8 ट्रेनों में 3AC और चेयर कार कोच जोड़कर ट्रेनों की क्षमता बढ़ाई गई है, इधर, पश्चिमी रेलवे ने 4 ट्रेनों में 3AC और 2AC कोच जोड़कर दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाई है। कुल मिलकर रेलवे से यात्रियों को राहत देने के लिए हर सम्भव प्रयास किया है।

दो महत्वपूर्ण ट्रेनों में 3AC और स्लीपर कोच बढ़ाए

पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी ट्रेनों की क्षमता बढ़ाई गई है। ईस्टर्न रेलवे ने पूर्वी भारत में छह फेरों के लिए स्लीपर क्लास कोच जोड़े हैं और नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने 6 से 13 दिसंबर तक दो महत्वपूर्ण ट्रेनों में 3AC और स्लीपर कोच बढ़ाए हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने राजेंद्र नगर–नई दिल्ली ट्रेन में पांच फेरों के लिए अतिरिक्त 2AC कोच लगाए हैं, जबकि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने भुवनेश्वर–नई दिल्ली ट्रेनों में पांच फेरों के लिए 2AC कोच जोड़े हैं। इन अतिरिक्त कोचों के अलावा रेलवे ने चार स्पेशल ट्रेनों का भी ऐलान किया है।

