Air India Big Announcement, (आज समाज), नई दिल्ली: इंडिगो (IndiGo) की उड़ानें रद्द होने के बाद देशभर में जहाँ यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी, इधर हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, टिकटों के दाम आसमान छू रहे थे, इस संकट की वजह से यात्रियों के तय कार्यक्रम प्रभावित हुए है। इसी बीच सबक लेते हुए टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया (Air India Airline) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यात्रियों के लिए राहत भरा ऐलान किया है। एयर इंडिया ने ऐलान किया कि यात्री अब अपनी टिकटों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के री-शेड्यूल या रद्द कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें पूरा पैसा वापिस भी मिलेगा।

अचानक बढ़ने वाली डिमांड-सप्लाई आधारित प्राइसिंग लागू नहीं होगी

गौरतलब है कि इंडिगो की टेक्निकल और ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते देश के एविएशन सेक्टर में भारी अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में एयर इंडिया का ये फैसला हजारों परेशान यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। एयर इंडिया के मुताबिक उसने और उसकी पार्टनर एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस (Airline Air India Express) ने 4 दिसंबर से सभी नॉन-स्टॉप घरेलू उड़ानों पर इकोनॉमी क्लास (Economy Class) के किराए को कैप कर दिया है। मतलब कि अब टिकटों की कीमतों पर अचानक बढ़ने वाली डिमांड-सप्लाई आधारित प्राइसिंग लागू नहीं होगी। कंपनी का दावा है कि वह और एयर इंडिया एक्सप्रेस नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए एयरफेयर कैप नियमों का पालन कर रहे हैं।

बिना किसी Cancellation fee के 100% रिफंड किया जाएगा

एयर इंडिया (Air India) ने अपने ऐलान के साथ ये भी स्पष्ट किया जिन्होंने अपनी टिकटें 4 दिसंबर तक बुक कर ली थीं और उनकी यात्रा 15 दिसंबर 2025 तक निर्धारित है। ऐसे यात्रियों को अब अपनी यात्रा किसी भी अन्य डेट पर शिफ्ट करने के लिए कोई री-शेड्यूलिंग चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही अगर वे यात्रा रद्द करना चाहते हैं तो भी उन्हें बिना किसी Cancellation fee के 100% रिफंड किया जाएगा। कम्पनी ने कहा कि या सुविधा 8 दिसंबर 2025 तक किए गए रीशेड्यूल या कैंसिलेशन पर लागू रहेगी, लेकिन यदि यात्री अपनी यात्रा नई डेट पर शिफ्ट करते हैं और उस दौरान किराए में अंतर आ जाएगा यानी कि उन्हें वह अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी।

