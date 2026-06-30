तलाक के ऐलान के बीच नई शुरुआत! मां-पिता संग नए घर में शिफ्ट हुए Gaurav Khanna

Gaurav Khanna: टेलीविज़न एक्टर गौरव खन्ना एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, जब उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने लॉक अप में अपने समय के दौरान सबके सामने अपने अलग होने की बात कन्फर्म की। एक्ट्रेस ने बताया कि कपल ने आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया है, जिससे उनका दस साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया है।

दिलचस्प बात यह है कि आकांक्षा के इस खुलासे से कुछ हफ़्ते पहले, गौरव ने अपने माता-पिता के साथ कानपुर में अपने नए बने घर में जाकर ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव का इशारा किया था।

आकांक्षा ने अलग होने की बात कन्फर्म की

लॉक अप के दौरान, आकांक्षा चमोला ने बताया कि वह और गौरव खन्ना लगभग एक साल से अलग रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे दोनों आपसी सहमति से अलग होने के लिए तैयार हो गए हैं और शादी के सालों बाद तलाक की ओर बढ़ रहे हैं। उनका यह बयान जल्द ही सोशल मीडिया पर सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स में से एक बन गया, जिससे फैंस हैरान रह गए।

गौरव पहले ही अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके थे

आकांक्षा के अनाउंसमेंट करने से उन्नीस दिन पहले, गौरव ने अपने YouTube चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने फैंस को कानपुर में अपने नए खरीदे गए घर का टूर कराया था।

एक्टर को वहां अपने माता-पिता के साथ रहते हुए देखा गया था, जबकि आकांक्षा वीडियो से गायब थीं, जिससे उनके रिश्ते के बारे में अटकलें और तेज हो गईं।

‘एक नया चैप्टर शुरू’

अपने नए घर का इंट्रोडक्शन देते हुए, गौरव ने इस मूव को अपनी ज़िंदगी में एक नए फेज की शुरुआत बताया। उन्होंने बताया कि अपने माता-पिता के साथ घर में शिफ्ट होना एक इमोशनल पल था जो प्यारी यादों और एक नई शुरुआत की उम्मीदों से भरा था। आकांक्षा के डिवोर्स अनाउंसमेंट के बाद उनकी बातों पर अब फिर से ध्यान गया है।

पॉजिटिविटी से भरा घर

गौरव के नए घर की एक खास बात एंट्रेंस के पास खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया मंदिर है। एक्टर ने बताया कि वह बिना आशीर्वाद लिए कभी भी घर में अंदर या बाहर नहीं जाते। यह स्पिरिचुअल कोना फैंस के बीच घर के सबसे पसंदीदा हिस्सों में से एक बन गया है।

मॉडर्न टच के साथ बड़ा इंटीरियर

घर में एक बड़ा और शानदार डिज़ाइन वाला लिविंग रूम है, जिसमें एक आरामदायक सोफ़ा सेट और दीवार पर लगा टेलीविज़न है। बड़ी खिड़कियों से काफ़ी नेचुरल लाइट और ताज़ी हवा आती है, जिससे एक रोशन और अच्छा माहौल बनता है। इंटीरियर को अच्छे डेकोर से सजाया गया है, जिससे घर को एक वार्म और सोफिस्टिकेटेड लुक मिलता है।

स्टाइलिश ओपन किचन

घर में एक मॉडर्न ओपन किचन भी है जिसमें काफ़ी स्टोरेज स्पेस है और एक स्लीक कंटेंपररी डिज़ाइन है, जो फंक्शनैलिटी और स्टाइल दोनों को दिखाता है।

गौरव खन्ना चुप हैं

आकांक्षा चमोला के अपनी शादी के बारे में पब्लिक में कमेंट करने के बावजूद, गौरव खन्ना ने सेपरेशन के बारे में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। फैंस उनके साइड का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि कपल के रिश्ते को लेकर अटकलें बढ़ती जा रही हैं।