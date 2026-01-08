US Tariff on India : भारत पर पड़ेगा अमेरिकी शुल्क का असर : गोल्डमैन

कहा, अमेरिकी शुल्क और विदेशी निवेशकों का रुख रहेगा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अहम

US Tariff on India (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर ने पिछले कुछ माह में पूरी दुनिया को चकित किया है। एक तरफ जहां विश्व के ज्यादात्तर देश व्यापारिक उथल-पुथल से जूझ रहे हैं वहीं भारत ने इस अवधि के दौरान शानदार विकास दर हासिल की है। वहीं अब प्रमुख रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में अमेरिकी टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डाल सकता है। यह भी कहा गया है कि पिछले साल भारत ने जीएसटी सुधार सहित कुछ अन्य अहम कदम उठाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को इन वैश्विक झटकों से बचा लिया लेकिन भविष्य में शायद ऐस संभव न हो। रिपोर्ट में अमेरिका की ताजा चेतावनी को भी दर्शाया गया है जिसमें उसने भारत पर और भी ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह विकास दर दर्शाई

गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2027 के लिए 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में साफ किया गया है कि हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र का पूंजीगत खर्च या नया निवेश, जो विकास को गति देने में सहायक होता है, वह सुस्त रहा है। इसके अलावा अमेरिका के टैरिफ ने 2025 में पूंजीगत व्यय पर नकारात्मक असर डाला है।

केंद्र सरकार ने बढ़ाया जीडीपी विकास दर का अनुमान

नया साल शुरू होने के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने देश की जीडीपी विकास दर पर बात करते हुए इसके वृद्धि अुनमान को बढ़ा दिया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, इस वृद्धि को मुख्य रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से बल मिलेगा।

इस तेजी के पीछे घरेलु उद्योगों के बेहतर परिणाम, कृषि की बेहतर पैदावार और जीएसटी सुधारों के बाद बदले हालात को मुख्य कारण बताया है। इसी सब के चलते सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के अनुमानों को बढ़ा दिया है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2025-26 में जीडीपी में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। सरकार की ओर से बुधवार को जारी आंकड़े देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी का स्पष्ट संकेत देते हैं।

ये भी पढ़ें : Share Market Update : दिनभर की उथल-पुथल के बीच टूटा शेयर बाजार