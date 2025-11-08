G20 Summit 2025 : जी20 सम्मेलन में भाग नहीं लेगा अमेरिका : ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया स्पष्ट, कहा, अमेरिका का कोई प्रतिनिधि भी इसमें शामिल नहीं होगा

G20 Summit 2025 (आज समाज), नई दिल्ली : इस माह दक्षिण अफ्रीका में होने जा रही जी20 सम्मेलन का अमेरिका ने बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ज्ञात रहे कि दुनिया की अग्रणी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्षों का वार्षिक शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार यह सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने जा रहा है।

इस सम्मेलन के बहिष्कार का कारण स्पष्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों पर जुर्म किए जा रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने इस सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। पहले इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजे जाने की योजना थी, लेकिन अब वे भी दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे।

ट्रंप ने सम्मेलन को लेकर यह कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह इस महीने के आखिर में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके बाद अब ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की है कि जी20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने इसके पीछे का कारण वहां श्वेत किसानों के साथ किए जा रहे ‘दुर्व्यवहार’ को बताया है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि यह एक पूरी तरह से अपमानजनक है कि जी-20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में अफ्रीकानर समुदाय (दक्षिण अफ्रीका के श्वेत किसान) के साथ “दुर्व्यवहार” का आरोप लगाया, जिसमें हिंसा, हत्या के साथ-साथ उनकी जमीन और खेतों की जब्ती जैसी घटनाएं हो रही हैं।

दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने आरोपों को नकारा

हालांकि, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा था कि उन्होंने ट्रंप को बताया है कि अफ्रीकानर्स पर अत्याचार की सारी खबरें ह्लपूरी तरह झूठीह्व हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नागरिकों का जीवन स्तर अब भी देश के अश्वेत नागरिकों की तुलना में कहीं बेहतर हैं। फिर भी प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की आलोचना जारी रखी है। इस सप्ताह की शुरूआत में मियामी में एक भाषण के दौरान ट्रम्प ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को जी-20 से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

अपने फैसलों से विश्व को चौंका रहे ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के दूसरी बार राष्टÑपति बने हैं वह तभी से अपने फैसलों से विश्व को चौंका रहे हैं। पहले जहां ट्रंप ने विश्व के प्रमुख देशों पर टैरिफ लगाकर सभी को परेशानी में डाल दिया। वहीं पिछले दिनों परमाणु हथियारों के विस्तार की अपनी इच्छा जताकर उन्होंने विश्व को नई समस्या में डाल दिया। अब ट्रंप ने जी-20 समिट के बहिष्कार संबंधी अपने बयान से इस सम्मेलन के आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें : India-US Trade Deal Update : भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में जल्द होगी बड़ी घोषणा : सुब्रह्मण्यम