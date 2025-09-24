America: ट्रंप प्रशासन ने दिया H-1B लॉटरी सिस्टम खत्म करने का प्रस्ताव, नए नियम जारी किए

Trump administration On H1-B visa, (आज समाज), न्यूयॉर्क: अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा कार्यक्रम को सीमित करने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही दिनों बाद, इस कार्यक्रम के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का नया प्रस्ताव मौजूदा लॉटरी सिस्टम को खत्म कर एक नया वेटेज वाला सिलेक्शन प्रोसेस लागू करना चाहता है।

वेतन स्तर के आधार पर किया जाएगा चयन

नए सिस्टम में उच्च-कौशल और उच्च वेतन वाले विदेशी नागरिकों को एच-1बी वीजा देने को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सभी वेतन स्तर पर एच-1बी कर्मचारी पाने के लिए नियोक्ताओं को मौका भी मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार, चयन वेतन स्तर के आधार पर किया जाएगा।

चार वेतन स्तरों में से सबसे उच्चतम वेतन स्तर

चार वेतन स्तरों में से सबसे उच्चतम वेतन स्तर (वार्षिक वेतन $162,528) वाले कर्मचारियों को चयन पूल में चार बार शामिल किया जाएगा, जबकि सबसे निचले स्तर वाले कर्मचारियों को केवल एक बार शामिल किया जाएगा। मैनिफेस्ट लॉ की मुख्य इमिग्रेशन वकील निकोल गुनेरा ने कहा कि यह नया प्रस्ताव वैश्विक प्रतिभा के अमेरिकी अर्थव्यवस्था में प्रवाह को बदल सकता है।

अब हो सकती है कई लॉटरी एंट्री

असल में, मेटा में $150,000 सैलरी पाने वाले इंजीनियर के पास अब कई लॉटरी एंट्री हो सकती हैं, जबकि $70,000 सैलरी पाने वाला किसी स्टार्टअप का जूनियर डेवलपर शायद सिर्फ एक ही एंट्री पाए। निकोल गुनेरा ने कहा, इससे सिस्टम उन स्थापित कंपनियों की तरफ झुक जाएगा जो मार्केट में सबसे अच्छी सैलरी दे सकती हैं, और नई कंपनियों से दूर हो जाएगा जो युवा विदेशी प्रतिभाओं पर निर्भर हैं।

इसके अलावा, यह नियम अधिक अनुभवी, उच्च वेतन वाली टेक कार्यबल की ओर बदलाव को बढ़ावा दे सकता है और यह भी तय कर सकता है कि देश वैश्विक स्तर पर कौशल के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा करता है। निकोल गुनेरा ने समझाया, अगर यह नियम लागू हो जाता है, तो एच-1बी लॉटरी अब पूरी तरह से यादृच्छिक नहीं रहेगी। इसके बजाय, हर आवेदक के मौके उसकी सैलरी के स्तर के आधार पर तय किए जाएंगे।

उच्च वेतन वालों को लॉटरी में कई एंट्री

उच्च वेतन वाले उम्मीदवार को लॉटरी में कई एंट्री मिल सकती हैं, जबकि कम सैलरी वाले व्यक्ति को शायद केवल एक ही एंट्री मिले। इसका मतलब है कि उच्च वेतन वाली वरिष्ठ नौकरियों में चयन का मौका काफी बेहतर होगा, जबकि हाल के स्नातक और शुरूआती करियर वाले कर्मचारियों के लिए यह काफी मुश्किल होगा।

पिछले हफ्ते, ट्रंप ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें हर नए आवेदन के लिए $100,000 शुल्क लगाने की घोषणा की गई थी। इस वीजा से अमेरिकी कंपनियां लॉटरी सिस्टम के माध्यम से प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कुशल विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती थीं।

