America News: एच-1बी वीजा पर नरम पड़े ट्रंप, अमेरिका में स्वीकारी टैलेंट की कमी

Trump On H-1B Visa, (आज समाज), वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा पर नरम रुख के संकेत दिए हैं। उन्होंने यह बात स्वीकारी है कि अमेरिका में प्रतिभाशाली लोगों की कमी है और इस वजह से सिस्टम ( एच-1बी वीजा) को बंद नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने कहा, अमेरिका सिर्फ लंबे समय से बेरोजगार बैठे लोगों पर निर्भर रहकर अपनी तकनीक, उद्योग व रक्षा क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसके लिए देश को विदेशी कुशल कामगारों की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं सहमत हूं कि हमें अमेरिकी मजदूरों के वेतन में इजाफा करना चाहिए, लेकिन हमें दुनिया में आगे बने रहने के लिए देश में टैलेंट लाना भी जरूरी है।

शुल्क बढ़ाकर कर दिया है 100,000 अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी राष्टÑपति ने कहा, यदि हम एच-1 बी वर्कर वीजा सिस्टम को बंद करते हैं तो इसका सीधा नुकसान देश को होगा। गौरतलब है कि हाल ही के महीनों में ट्रंप प्रशासन ने मागा (मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका) अभियान के तहत एच-1 बी वीजा शुल्क बढ़ाकर 100,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया है। बाहरी लोगों को रोकने और अमेरिका के लोगों को देश में ही आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिकी प्रशासन ने यह निर्णय लिया था। अब ट्रंप ने इस मामले में यू-टर्न लिया है। एक साक्षात्कार में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, आपको काम कराने के लिए प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत होती है न की भीड़ की और इसके लिए एच-1बी वीजा सिस्टम जरूरी है। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका में टैंलेंट्ड लोग नहीं हैं तो उन्होंने न में जवाब दिया।

सबसे ज्यादा भारतीय करते हैं इस वीजा का इस्तेमाल

अमेरिकी राष्टÑपति के बयान के बाद माना जा रहा है कि एच-1 बी वीजा के मामले में ट्रंप प्रशासन फिर नियमों में बदलाव कर सकता है। बता दें कि सबसे ज्यादा भारतीय एच-1 बी वीजा का इस्तेमामल करते हैं। अमेरिकी गवर्नमेंट के अनुसार 2023-24 में 283,397 भारतीय इस वीजा पर अमेरिका पहुंचे थे। दूसरे नंबर पर चीन है। चीन के 46,680 लोगों ने यूएस आने के लिए एच-1 बी वीजा का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने इसके अलावा कनाडा, फिलिपींस, नाइजिरिया और ब्राजील के लोगों को भी यह वीजा दिया।

अवैध रूप से रह लोगों को वापस भेजने का भी अभियान चलाया

जनवरी में दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन और वीजा के मुद्दे पर काफी सख्ती अख्तियार की है। उन्होंने अवैध रूप से रह लोगों को वापस भेजने का अभियान चलाया है। वहीं ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी प्रशासन ने वीजा नियमों में ऐसे बदलाव किए हैं, जिससे विदेशी कामगारों को देश में आने व काम करने में दिक्कतें पैदा हों। अब इस संबंध में उनके ताजा बयान को यूटर्न माना जा रहा है।

America News: Trump softens H-1B visa policy, admits talent shortage in America