भारतीय फिल्म निर्देशक मीरा नायर के बेटे हैं ममदानी

Zohran Mamdani New York Mayor, (आज समाज), वाशिंगटन: भारतवंशी जोहरान ममदानी को अमेरिका के न्यूयॉर्क का अगला मेयर चुना गया है। ममदानी को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से मैदान में उतारा गया था और उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) के करीबी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एंड्रयू कुओमो को हराया है, जो ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि कुओमो को इस चुनाव में ट्रंप का समर्थन था। इसके बावजूद वह हार गए।

प्रतिद्वंद्वी एंड्रयू कुओमो के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप

ममदानी अमेरिका के सबसे अहम मेट्रो शहरों में शुमार न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम होने के साथ बतौर भारतीय-अमेरिकी मेयर शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि न्यूयॉर्क विश्व के सबसे महंगे शहरों में भी शामिल है। गौरतलब है कि ममदानी के प्रतिद्वंद्वी कुओमो पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं और इसी का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। यौन उत्पीड़न के आरोपों की वजह से ही 4 वर्ष पहले कुओमो को राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था।

युगांडा में हुआ है जोहरान मुमदानी का जन्म

जोहरान ममदानी भारतीय फिल्म निर्देशक मीरा नायर और यूगांडा के लेखक महमूद ममदानी के बेटे हैं। उनका जन्म यूगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। सात वर्ष की उम्र में उनके माता-पिता उन्हें न्यूयॉर्क ले आए और 2018 में उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिली। महमूद ममदानी भारत में ही जन्मे थे। जोहरान ममदानी ने इसी वर्ष सीरियाई महिला से शादी की है।

पहले काउंसलर के तौर पर काम कर चुके हैं ममदानी

जोहरान ममदानी राजनीति में आने से पहले काउंसलर के तौर पर काम कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इलाके की जनता से वादा किया कि वह सिटी के एक फीसदी उन अमीरों पर टैक्स लगाएंगे, जिनकी वार्षिक 10 लाख डॉलर से अधिक आमदनी है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि वह इस धन से निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते घर सस्ता रहन-सहन मुहैया करवाएंगे।

