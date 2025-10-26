US-Canada Tariff War : अमेरिका ने कनाडा पर लगाया अतिरिक्त टैरिफ

दोनों देशों के बीच सभी तरह की व्यापार वार्ताएं भी होंगी खत्म

US-Canada Tariff War (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चौकाने वाले फैसले ले रहे हैं। इस बार उन्होंने कनाडा के प्रति अपने नए फैसले से विश्व के सभी देशों को चौंका दिया है। यह तो सभी जानते हैं कि ट्रंप पहले ही कनाडा को अमेरिका में शामिल होने का निमंत्रण दे चुके हैं और जब कनाडा ने उनकी बात नहीं मानी तो जुलाई में ट्रंप ने कनाडा पर उच्च टैरिफ लगा दिया था।

अब गए बार फिर से अमेरिकी राष्टÑपति ने कनाडा के प्रति अपना सख्त रुख दिखाते हुए कनाडा पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने कनाडा के साथ सभी तरह की व्यापारिक वार्ता खत्म करने की भी घोषणा की है।

इसलिए ट्रंप ने लिया सख्त फैसला

जानकारों का कहना है कि इन दोनों देशों के बीच पिछले कुछ माह से लगातार रिश्ते बिगड़ रहे थे वहीं अब इस घमासान को कनाडा के टैरिफ विज्ञापन ने और तूल दे दिया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार वातार्ओं को खत्म करने की घोषणा की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बयान वाले विवादित टैरिफ विज्ञापन को नहीं हटाने पर आगबबूला हुए ट्रंप ने 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की है।

पहले इतना टैरिफ लगाया था

कई कनाडाई उत्पादों पर पहले से ही 35% टैरिफ लागू है, जबकि स्टील और एल्युमीनियम पर 50% टैरिफ है, और ऊर्जा उत्पादों पर केवल 10% टैरिफ लागू है। ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अतिरिक्त 10% टैरिफ किन उत्पादों या क्षेत्रों पर लागू होगा। हालांकि ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि वह सप्ताहांत के बाद इस विज्ञापन को हटा देंगे। इस बीच यह विज्ञापन शुक्रवार रात वर्ल्ड सीरीज के पहले मैच के दौरान चलाया गया।

ट्रम्प ने एयर फोर्स वन से मलयेशिया जाते समय अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि उनका विज्ञापन तुरंत हटाया जाना था, लेकिन उन्होंने इसे कल रात वर्ल्ड सीरीज के दौरान चलने दिया, यह जानते हुए भी कि यह एक धोखाधड़ी है। ट्रंप ने आगे लिखा कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और उनके शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण मैं कनाडा पर टैरिफ में 10% की वृद्धि कर रहा हूं, जो कि वर्तमान में उनके द्वारा चुकाई जा रही राशि से भी अधिक है।

