US-China Tariff War : अमेरिका ने चीन पर लगाया 100 प्रतिशत टैरिफ

 एक नवंबर से होगा लागू, फिर शुरू हुआ टैरिफ वार

US-China Tariff War (आज समाज), बिजनेस डेस्क : विश्व की दो आर्थिक महाशक्तियों के बीच एक बार फिर से व्यापारिक उलझन बढ़ गई है। कुछ माह तक व्यापारिक और टैरिफ गतिरोध कम करने की कोशिशों के बाद गत दिवस अचानक अमेरिकी राष्टÑपवति ने सभी को चौंकाते हुए अमेरिका पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। टैरिफ की यह नई दरें एक नवंबर से लागू होंगी।

आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका ने चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया था जिसके जवाब में चीन में अमेरिकी उत्पादों पर 125 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा कर दी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत के माध्यम से गतिरोध कम करने की कोशिश की गई और दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगाए टैरिफ स्थगित कर दिए थे। लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिकी राष्टÑपति ने चीन पर कार्रवाई करते हुए नया टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी है।

इसलिए बढ़ी दोनों देशों के बीच तल्खी

अमेरिकी उद्योगों के लिए जरूरी दुर्लभ मृदा खनिजों के निर्यात पर चीन के प्रतिबंध के बाद दोनों देशों में तल्खी बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने इसे चीन का आक्रामक रुख बताते हुए अब चीनी उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाने का एलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन से आयातित सभी उत्पादों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। यह टैरिफ पहले से लागू शुल्क के ऊपर होगा। इसके अलावा, अमेरिका उसी दिन सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर भी निर्यात नियंत्रण लागू करेगा।

यह बोले अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने नए टैरिफ का एलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए किया। इसमें उन्होंने लिखा कि 1 नवंबर 2025 से (या पहले, चीन की किसी भी नई कार्रवाई के आधार पर) अमेरिका चीन से सभी आयात पर 100% टैरिफ लगाएगा, जो वर्तमान में भुगतान किए जा रहे किसी भी टैरिफ के ऊपर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, चीन की इस कार्रवाई ने अमेरिका को मजबूर किया कि वह कठोर उपाय करे और सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर तथा अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की जाए। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका की यह कार्रवाई केवल अमेरिकी हितों के लिए है और अन्य देशों के लिए अलग से निर्णय लिया जाएगा।

