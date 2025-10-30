US-China Trade Deal : अमेरिका ने चीन के साथ सभी मतभेद सुलझाए : ट्रंप

कहा, चीन अगले एक साल तक जारी रखेगा रेयर अर्थ की सप्लाई, अमेरिका ने भी चीन पर टैरिफ घटाकर 10 प्रतिशत किया

US-China Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका और चीन के राष्टÑपति के बीच आज सुबह दक्षिण कोरिया के बुसान में मुलाकात हुई। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच बहुत अहमियत रखती है क्योंकि पिछले दिनों जहां चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ की सप्लाई पर रोक लगा दी थी वहीं अमेरिका ने एक नवंबर से चीन पर अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा कर दी थी।

आज हुई मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलान किया कि उनके और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ) को लेकर सहमति बन गई है। ट्रंप ने बताया कि चीन अगले एक साल तक अमेरिका को रेयर अर्थ सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने चीन पर फेन्टानिल (मादक पदार्थ) को लेकर लगाए गए टैरिफ को 10 फीसदी पर लाने का फैसला कर लिया है।

अमेरिका-चीन के बीच समझौता पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद

इस दौरान दोनों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच सभी विवाद निपटा लिए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चीन के साथ समझौता एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यह पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। ट्रंप ने कहा कि शी और उनके बीच रूस-यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में सहयोग पर भी बात हुई है। उन्होंने कहा, “यूक्रेन का मुद्दा बैठक के दौरान मजबूती से उठा। हमने काफी लंबे समय तक बात की और दोनों साथ काम करेंगे और देखेंगे कि इस मुद्दे पर क्या-कुछ किया जा सकता है।”

बुसान एयरपोर्ट पर हुई दोनों नेताओं में मुलाकात

टैरिफ युद्ध के आसार और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद आखिरकार दक्षिण कोरियो में चीन और अमेरिका के राष्टÑपति आपस में मिले। इन दोनों नेताओं के बीच करीब 100 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी मौजूद थे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि आज ही चीन के साथ ट्रेड डील साइन हो सकती है। मुलाकात के दौरान ट्रम्प-जिनपिंग ने हाथ मिलाकर एक-दूसरे का अभिवादन किया। बैठक के दौरान ट्रम्प ने कहा कि उनकी मुलाकात बहुत कामयाब होगी, इसमें उन्हें कोई शक नहीं है।

दोनों देशों की तरफ से ये रहे मौजूद

अमेरिका की ओर से ट्रम्प अपने साथ विदेश मंत्री मार्को रुबियो, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक , चीफ आॅफ स्टाफ सूजी विल्स और चीन में अमेरिकी राजदूत डेविड पर्ड्यू को लेकर पहुंचे थे। वहीं, चीन से शी के साथ चीफ आॅफ स्टाफ कै क्यू , विदेश मंत्री वांग यी, उप विदेश मंत्री मा झाओक्सू , उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग, वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ और राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के अध्यक्ष झेंग शांजी थे।

पहले ही तैयार कर लिया था बैठक का खाका

पिछले दिनों मलेशिया में चीन के शीर्ष व्यापार वातार्कार ली चेंगगांग भी मौजूदा वार्ता में भाग ले रहे हैं। बता दें कि मलेशियाई सरकार और दोनों पक्षों ने इस बैठक के बारे में बहुत कम जानकारी दी है या परिणामों के बारे में मीडिया को जानकारी देने की कोई योजना नहीं बनाई है। तीनों अधिकारियों ने पहले ही आज ट्रंप और शी की मुलाकात का खाका पहले ही तैयार कर लिया था।

ये भी पढ़ें : India-US Trade Deal : भारत के साथ जल्द होगी ट्रेड डील : ट्रंप