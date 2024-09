America : अमेरिका में भी हमास के इजरायल पर हमले की तरह अटैक की साजिश, आरोपी गिरफ्तार

By

Plan Of Attack At Newyork Like Israel, (आज समाज), न्यूयॉर्क: हमास के इजरायल पर हमले की तरह अमेरिका में भी ऐसा हमला करने की साजिश रची गई थी, लेकिन इससे पहले ही साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार इस मामले में कनाडा में रहने वाले 20 वर्षीय पाकिस्तानी शख्स मुहम्मद शाहजेब खान को गिरफ्तार किया गया है। वह इजरायल पर हमास के हमले की 7 अक्टूबर की बरसी के करीब न्यूयॉर्क सिटी में यहूदियों पर हमला करने की फिराक में था।

मुहम्मद शाहजेब खान पर यह हैं आरोप