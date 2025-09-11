America Crime: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक की गोली मारकर हत्या

Charlie Kirk Assassination In USA, (आज समाज), वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और प्रभावशाली सहयोगी चार्ली किर्क (Charlie Kirk) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यूटा वैली विश्वविद्यालय के एक व्यस्त कार्यक्रम में उस समय रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क को गोली मारी गई जब वह कुछ परफॉर्म कर रहे थे। यह स्पष्ट रूप से लक्षित हत्या थी। ट्रम्प ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कार्यकर्ता युवा समूह टर्निंग पॉइंट यूएसए के 31 वर्षीय सह-संस्थापक किर्क की मृत्यु की पुष्टि की। Charlie Kirk Assassination:

संडे तक अमेरिका में झंडे आधे झुके रखने का आदेश

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, महान चार्ली किर्क का निधन हो गया है। उन्होंने कहा कि चार्ली से बेहतर संयुक्त राज्य अमेरिका में युवाओं के दिल को कोई नहीं समझ सकता था। सभी, खासकर मैं, उन्हें प्यार और प्रशंसा करता था और अब, वह हमारे बीच नहीं हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा, उन्होंने किर्क के सम्मान में रविवार तक पूरे अमेरिका में झंडे आधे झुके रखने का आदेश दिया है।

हत्या के लिए कट्टरपंथी वामपंथियों की बयानबाजी जिम्मेदार : ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अब समय आ गया है कि सभी अमेरिकियों और मीडिया को इस सच्चाई का सामना करना पड़े कि हिंसा और हत्या, उन लोगों को, जिनसे आप असहमत हैं, दिन-ब-दिन, साल-दर-साल, सबसे घृणित और घृणित तरीके से शैतानी करने का दुखद परिणाम है।

संदिग्ध की तलाश में पुलिस घर-घर दे रही दबिश

यूटा के अधिकारियों ने कहा कि किर्क की हत्या एक ही गोली से की गई। यह एक लक्षित हमला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूटा वैली विश्वविद्यालय साल्ट लेक सिटी से लगभग 63 किमी (40 मील) दूर एक सार्वजनिक संस्थान है, जहां किर्क एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे थे। तभी गोली चलने की आवाज आई। हत्या करने वाले संदिग्ध की तलाश में भारी हथियारों से लैस पुलिस घर-घर तलाशी ले रही है। परिसर में तालाबंदी जारी है और भारी हथियारों से लैस पुलिस हमलावर की तलाश में इलाके में घर-घर तलाशी ले रही है। गोली किर्क की गर्दन में लगी थी।

