50 की उम्र में Ameesha Patel का बोल्ड इकरार, इस एक्टर के लिए तोड़ दूंगी सारे उसूल

Ameesha Patel : क्या आपको वो खूबसूरत अभिनेत्री याद है जिसने कहो ना… प्यार है से बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत की थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमीषा पटेल की! 50 साल की उम्र में भी वो अपने आकर्षण से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रहती हैं। हालाँकि वो अभी भी सिंगल हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने हॉलीवुड क्रश के बारे में एक बोल्ड खुलासा करके सुर्खियाँ बटोरी हैं।

अमीषा का बड़ा खुलासा

रणवीर अल्लाहबादिया के साथ उनके पॉडकास्ट पर एक बेबाक बातचीत में, अमीषा पटेल ने खुलकर बताया कि उन्हें हमेशा से टॉम क्रूज़ पर बहुत क्रश रहा है। उन्होंने बताया, “मुझे बचपन से ही टॉम क्रूज़ बहुत पसंद हैं। मेरे पेंसिल बॉक्स में उनकी तस्वीर होती थी, मेरी फाइलों में उनकी तस्वीर होती थी, और मेरे कमरे में सिर्फ़ टॉम क्रूज़ का ही पोस्टर होता था।”

अभिनेत्री ने आगे कहा, “मैं हमेशा मज़ाक में कहती हूँ कि टॉम क्रूज़ ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए मैं अपने नियम तोड़ सकती हूँ। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं उनके साथ वन-नाइट स्टैंड करूँगी – हाँ, बिल्कुल करूँगी!”

अमीषा पटेल का सफ़र

अमीषा पटेल ने ऋतिक रोशन के साथ अपनी पहली फिल्म कहो ना… प्यार है से प्रसिद्धि पाई, जिसने उन्हें रातोंरात मशहूर बना दिया। बाद में उन्होंने सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर: एक प्रेम कथा में सकीना के रूप में, विशेष रूप से, शानदार अभिनय किया। उनकी फिल्मों में हमराज़, ये है जलवा, वादा, आप की खातिर, भूल भुलैया, मेरे जीवन साथी और हाल ही में आई गदर 2 जैसी लोकप्रिय फ़िल्में शामिल हैं।

यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने टॉम क्रूज़ के बारे में बात की

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब अमीषा ने हॉलीवुड सुपरस्टार के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की हो। सालों पहले, जब उनसे पूछा गया कि वह किस अभिनेता के साथ काम करना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा था कि वह “टॉम क्रूज़ के साथ कोई भी अभिनेत्री” होंगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अगर उन्हें मौका मिले, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे शादी कर लेंगी!

50 साल की उम्र में भी, अमीषा पटेल की खूबसूरती, आकर्षण और बेबाक बयान उनके प्रशंसकों को बांधे रखते हैं – यह साबित करते हुए कि वह अभी भी बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और चर्चित अभिनेत्रियों में से एक हैं।