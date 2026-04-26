Ameesha Patel: अमीषा पटेल को आज भी सलमान खान की इस फिल्म में काम न करने का अफसोस

बजट से ढाई गुना हुई थी कमाई

Ameesha Patel, (आज समाज), मुंबई: फिल्मों में कलाकारों की एंट्री और एग्जिट अक्सर होती रहती है, जो कि बेहद आम है। कई फिल्में ऐसी होती हैं, जिनपर काम भी शुरू हो चुका होता है और अचानक एक्टर बीच में फिल्म को छोड़ देते हैं। वहीं, कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं, जिनकी पहले स्क्रिप्ट किसी कलाकार को सुनाई जाती है, लेकिन बाद में एक्टर अपने बिजी शेड्यूल की वजह से फिल्म को इनकार कर देते हैं।

ऐसा ही कुछ हुआ अमीषा पटेल के साथ। हाल ही में अमीषा पटेल ने सलमान खान की फिल्म से जुड़ा पुराना किस्सा शेयर किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें भाईजान के साथ एक सुपरहिट फिल्म न करने का हमेशा अफसोस रहेगा।

तेरे नाम हुई थी आॅफर

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने खुलासा किया कि शुरूआत में सलमान खान अपनी फिल्म तेरे नाम में उन्हें लेना चाहते थे। सलमान खान को तेरे नाम की रिलीज के साथ ही जबरदस्त शोहरत मिली, जो 2003 में रिलीज हुई थी। आॅडियंस को सलमान खान के साथ भूमिका चावला की जोड़ी, फिल्म के गाने और इसकी गहरी प्रेम कहानी खूब पसंद आई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान शुरू में इस फिल्म में लीड रोल के लिए अमीषा पटेल को लेना चाहते थे? बॉलीवुड बबल के साथ एक बातचीत में अमीषा ने बताया कि वो ये फिल्म क्यों नहीं कर पाईं।

अमीषा पटेल ने छोड़ी तेरे नाम

अमीषा पटेल ने माना कि उन्हें तेरे नाम को मना करने का अफसोस है। एक्ट्रेस ने शेयर किया, काश मैं मना नहीं करती। लेकिन उस वक्त जब सलमान ने मुझे ये फिल्म आॅफर की थी, सिर्फ गाने बन चुके थे और इस फिल्म का आइडिया और कहानी थी।

उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, गाने भी सुनाए. तब न डेट्स तय थीं और डायरेक्ट कौन करेगा ये भी तय नहीं था। सब हवा में था। सलमान तेरे नाम को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और सही भी था। जब फाइनल हुआ, जब सतीश कौशिक जी आॅन बोर्ड आए, तब तक मैं पहले से ही बिजी थी और दूसरे प्रोजेक्ट पर कमिटेड थी।

ये मेरी बदकिस्मती थी

अमीषा ने बताया कि फिल्म कई डायरेक्टर्स के पास गई। एक्ट्रेस ने कहा, कुछ सेट नहीं था और एक एक्टर के तौर पर मैं वो टाइम नहीं छीन सकती थी जो मैंने कई लोगों को दिया था। अगर सलमान मेरे पास एक तय डेट और एक तय डायरेक्टर के साथ आते और कहते कि हम काम शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो बेशक मैं तेरे नाम जैसी फिल्म नहीं करती। बेशक, ये बहुत खूबसूरत फिल्म थी और मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी। मुझे गाने बहुत पसंद आए थे। तो हां, ये डेफिनेटली मेरा नुकसान है। लेकिन बदकिस्मती से मैं अपनी डेट्स नहीं दे पाई।

बजट से दो गुना कमाई

तेरे नाम का डायरेक्शन दिवंगत सतीश कौशिक ने किया था। इस फिल्म में भूमिका चावला भी लीड रोल में थीं। इसकी कहानी राधे (सलमान) नाम के एक जुनूनी आशिक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कॉलेज से निकाला हुआ एक आवारा लड़का है और उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है (जिसका किरदार भूमिका ने निभाया है), जिसका वो पीछा करता है और उसे किडनैप कर लेता है। ये फिल्म 1999 की तमिल फिल्म सेतु का रीमेक है। तेरे नाम अपने टाइम की सुपरहिट फिल्म थी और इसने बजट से दोगुना कमाई की थी।

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