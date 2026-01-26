Ameesha Patel On Movie Gadar 3: Sunny Deol की ‘गदर 3’ पर आया बड़ा अपडेट! अमीषा पटेल ने दिया फैंस को जबरदस्त संकेत

Ameesha Patel On Movie Gadar 3: Sunny Deol की ‘गदर 3’ पर आया बड़ा अपडेट! अमीषा पटेल ने दिया फैंस को जबरदस्त संकेत

Ameesha Patel On Movie Gadar 3: बॉलीवुड स्टार सनी देओल और अमीषा पटेल ने ‘गदर: एक प्रेम कथा’ और ‘गदर 2’ से बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट फिल्में दी हैं। दोनों फिल्मों ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि मेकर्स की तिजोरियां भी भर दीं। अब, फैंस इस फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त – ‘गदर 3’ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ की सफलता की चर्चा के बीच, अमीषा पटेल ने गदर 3 के बारे में एक बड़ा हिंट दिया है, जिससे फैंस में हलचल मच गई है। उनके बयान ने एक बार फिर आइकॉनिक तारा सिंह-सकीना जोड़ी के फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है।

अमीषा पटेल ने X पर फैंस को जवाब दिया

अमीषा पटेल ने हाल ही में अपने X (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक #AskAmy सेशन होस्ट किया, जहाँ उन्होंने अपने फैंस के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए।

एक फैन ने पूछा, “सभी गदर 3 का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म कब रिलीज़ होगी? हम तारा और सकीना को फिर से एक साथ कब देखेंगे?” इस सवाल का जवाब देते हुए अमीषा ने लिखा: “मुझ पर भरोसा करें, जब भी फैंस को गदर 3 में तारा और सकीना एक साथ देखने को मिलेंगे, तो यह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगा।

इस बार, जब भी ऐसा होगा, यह बड़े बजट, बड़े पैमाने और और भी बड़े कंटेंट के साथ होगा। एक बड़ा धमाका होने वाला है। ओपनिंग डे कलेक्शन ₹60 करोड़ से ज़्यादा होगा – अगर और जब भी ऐसा होता है।” उनका जवाब तुरंत वायरल हो गया, जिससे बहुप्रतीक्षित सीक्वल के लिए उम्मीदें और बढ़ गईं।

‘गदर 3’ अपडेट पर फैंस उत्साहित

हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अमीषा पटेल के आत्मविश्वास भरे शब्दों ने फैंस को एक मज़बूत संकेत दिया है कि ‘गदर 3’ ज़रूर बनेगी। सोशल मीडिया पर पहले से ही उत्साह का माहौल है, फैंस बेसब्री से कहानी, पैमाने और रिलीज़ टाइमलाइन के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं।

‘गदर’ और ‘Gadar 2’: एक सफल विरासत

अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित, गदर: एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज़ हुई थी और बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक बन गई। इसका सीक्वल, ‘गदर 2’, 2023 में रिलीज़ हुआ, जिसे भी दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला और यह एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोनों फिल्मों में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा थे, और तारा सिंह और सकीना की इमोशनल लव स्टोरी आज भी फैंस के दिलों में एक खास जगह रखती है।

‘बॉर्डर 2’ के बॉक्स ऑफिस पर सफल होने और अमीषा पटेल के लेटेस्ट हिंट के बाद, ‘गदर 3’ को लेकर चर्चा एक नए लेवल पर पहुंच गई है। फैंस अब सिर्फ एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर सकते हैं — लेकिन एक बात साफ है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है।

