Uttarakhand Breaking News : मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस में लगी आग

हाईवे पर हुआ ट्रैफिक जाम, मरीज सहित अन्य सभी को सुरक्षित निकाला गया

Uttarakhand Breaking News (आज समाज), देहरादून : लच्छीवाला फ्लाईओवर के पास बड़ा हासदा उस समय टल गया जब मरीज को लेकर सरपट दौड़ रही एंबुलेंस में अचानक आग लग गई। जिस समय यह घटना हुई उस समय हाईवे पर काफी संख्या में वाहन जा रहे थे। गनीमत यह रही की कोई अन्य वाहन आग की चपेट में नहीं आ गया। इस घटना में एंबुलेंस पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि समय रहते एंबुलेंस से मरीज व अन्य लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यह एंबुलेंस पौड़ी श्रीनगर बेस हॉस्पिटल से मरीज को लेकर देहरादून की ओर जा रही थी। तभी डोईवाला लच्छीवाला फ्लाईओवर के पास ये हादसा हो गया।

मौके पर फायर ब्रिगेड ने जाकर पाया काबू

जिसक कुछ देर बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। इससे पहले फायर ब्रिगेड की टीम कुछ कर पाती तब तक एंबुलेंस पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने इसके बाद मौके पर लगी आग को बुझाया। जिसके बाद जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई।

समय रहते आग का पता लगने से बचा जानी नुकसान

समय रहते एंबुलेंस में आग लगने का पता चल गया। जिससे मरीज को जल्दी से शिफ्ट किया गया, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे के बाद एंबुलेंस सुरक्षा मानकों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं, इस मामले में पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस एंबुलेंस में आग लगने के कारणों का पता लगा रही है।

यह हो सकती है आग की वजह

गाड़ियों में आग लगने की कई वजहें हो सकती हैं। गाड़ियों में मुख्यत शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है। इसके लिए खराब या ढीली इलेक्ट्रिकल वायरिंग जिम्मेदार होती है। इसके अलावा ज्वलनशील पदार्थों के कारण भी कई बार गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं। व्हीकल जानकारों का कहना है कि ओवर हीटिंग, मैकेनिकल फॉल्ट के कारण भी कई बार चलती गाड़ियों में आग लग जाती है। खराब गुणवत्ता के पार्ट्स भी कभी कभी इस परेशानी को और बढ़ा देते हैं