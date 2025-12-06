Ambedkar Death Anniversary: प्रधानमंत्री मोदी व राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने बाबासाहेब को किया नमन

Ambedkar Today 69th Death Anniversary, (आज समाज) नई दिल्ली: संविधान के रचियता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर (Bhimrao Ambedkar) की आज 69वीं पुण्यतिथि है। पूरे देश में आज महापरिनिर्वाण दिवस (Mahaparinirvana Diwas) मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम मुंबई के दादर में डॉक्टर बीआर अंबेडकर के पवित्र स्मारक चैत्य भूमि पर हो रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनकी पुण्यतिथि पर भारत के संविधान के निर्माता को श्रद्धांजलि देने के लिए इस जगह का दौरा किया।

संसद भवन परिसर में मौजूद थे कई सीनियर नेता

महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (​​Prime Minister Narendra Modi), उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी व अन्य मंत्रियों और नेताओं ने उन्हें संसद भवन परिसर में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राष्ट्रपति मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई अन्य सीनियर नेता भी इस मौके पर संसद भवन परिसर में मौजूद थे। सभी ने आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। यह सालाना यादगारी समारोह बाबासाहेब की विरासत को याद करने और उनके आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से पक्का करने के लिए आयोजित किया गया।

प्रधानमंत्री ने पोस्ट के जरिये भी बाबासाहेब को किया याद

प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी ने महापरिनिर्वाण दिवस (Mahaparinirvana day) पर एक्स पर पोस्ट के जरिये भी बाबासाहेब को याद किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को याद कर रहा हूं। उनकी दूरदर्शी लीडरशिप और न्याय, समानता और संविधान के प्रति अटूट कमिटमेंट हमारे देश की यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कई पीढ़ियों को इंसान की गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया।

राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट

प्रधानमंत्री ने कहा, उम्मीद है कि उनके आदर्श हमारे रास्ते को रोशन करते रहेंगे, जब हम एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, बाबासाहेब अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। समानता, न्याय और मानवीय गरिमा की उनकी कभी न खत्म होने वाली विरासत संविधान की रक्षा करने के मेरे संकल्प को मज़बूत करती है और एक ज़्यादा समावेशी, दयालु भारत के लिए हमारे सामूहिक संघर्ष को प्रेरित करती है।

