Ganesh Chaturthi Celebration Ambani Family: एंटीलिया पर अंबानी परिवार बड़ी ही धूमधाम से करता है गणपति बप्पा का स्वागत

कई सालों से श्रृद्धा और उल्लास के साथ गणेशोत्स मनाता आ रहा मुकेश अंबानी का परिवार

Ganesh Chaturthi Celebration Ambani Family (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट सहित पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हर कोई अपने तरीके गणपति बप्पा को गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित करता है और पूजा-अर्चना करता है।

इसी कड़ी में हम आज आपको देश के सबसे अमीर परिवार के गणेश चतुर्थी उत्सव के बारे में बता रहे है। जी हां हम बात कर रहे है मुकेश अंबानी परिवार की। हर साल मुकेश अंबानी परिवार एक अलग ही तरीके से गणेश उत्सव मनाता है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में बप्पा का धूमधाम से स्वागत किया है जाता है।

घर में स्थापित बप्पा की मूर्ति को कहा जाता है एंटीलिया चा राजा

आपको बता दें कि अंबानी परिवार के घर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति को एंटीलिया चा राजा का नाम दिया गया है। हर साल बहुत ही भव्य तरीके से एंटीलिया चा राजा का स्वागत अंबानी परिवार द्वारा किया जाता है। एंटीलिया चा राजा को स्थापित करते समय गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए जाते है।

पूरे देश वासियों को मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी की ओर से शुभकानाएं दी जाती है। 10 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शादी के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का यह दूसरा गणोशोत्सव है।

गणेश जी को 15 करोड़ रुपए की कीमत का सोने का मुकुट किया था भेट

रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष अनंत अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई के प्रतिष्ठित लालबागचा राजा गणेश जी के लिए के लिए सोने का मुकुट भेंट किया। इस मुकुट की कीमत 15 करोड़ है, जिसका वजन 20 किलोग्राम है।

पिछली बार के गपपति उत्सव के दौरान बॉलीवुड सिंगर बी प्राक विशेष अतिथियों में शामिल थे। सिंगर ने अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में अपनी प्रस्तुति दी थी।

अंबानी के गणपति उत्सव में हर साल कई बड़ी हस्तियां होती हैं शामिल

अंबानी के गणपति उत्सव में हर साल बॉलीवुड, खेल, व्यापार और राजनीतिक जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल होती हैं। पिछले वर्षों में, सलमान खान, करीना कपूर, सैफ अली खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रेखा, संजय दत्त, मान्यता दत्त, सारा अली खान, जैकी श्रॉफ, राजकुमार राव, काजोल, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, नयनतारा, और कई अन्य हस्तियां इस उत्सव में शामिल हो चुकी हैं।

ये भी पढ़ें : कब मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी का पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि