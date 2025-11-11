Aaj Samaaj (आज समाज) Ambala Police : हरियाणा की अंबाला पुलिस ने सोना और हीरे चुराने वाले ईरानी गैंग के चार सदस्यों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि इस गैंग के लोग शातिर तरीके से सोने और हीरा चुरा कर फरार हो जाते थे, लेकिन पकड़ में नहीं आते थे। पूर्व प्लानिंग के साथ चोरी में इस्तेमाल होने वाले वाहन भी ये लोग एक्सपोर्ट करवाते थे। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने देश भर में 105 से ज्यादा चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया है।

यह लोग सोना या फिर डायमंड पर हाथ साफ करने में काफी तेज

जानकारी मुताबिक अंबाला की सीआईए-1 ने ईरानी गैंग के 4 हाई प्रोफाइल सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह लोग सोना या फिर डायमंड पर हाथ साफ करने में काफी तेज होते हैं। बताया जा रहा है कि अंबाला में भी इन लोगों ने सराफा बाजार से दुकानदार से लगभग 150 ग्राम सोना चुराया था। इस मामले को लेकर सीआईए-1 ने कड़ी मशक्कत से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। काफी समय पहले महाराष्ट्र में इस गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया गया था और अब अंबाला में भी इनको गिरफ्तार किया गया है।

पूरे देश में 105 से ज्यादा चोरी की वारदात कबूल की

यह लोग पूरी प्लानिंग के साथ चोरी करते थे। खास बात तो उनकी यह थी कि चोरी में इस्तेमाल होने वाले वाहन भी यह लोग बाहर से लेकर आते थे उन्हें एक्सपोर्ट करवाते थे। अब आरोपियों ने आगे की पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी के दौरान इनसे दो एक्टिवा भी बरामद की गई है, जिनमें से एक पर पंजाब तो दूसरी पर महाराष्ट्र का नंबर है। पुलिस की माने तो इन्होंने अभी तक पूरे देश में 105 से ज्यादा चोरी की वारदात कबूल की हैं।

