Ambala News : घर में आग लगने से महिला व बच्चे की मौत, एक पीजीआई रेफर

घर में चल रहा था गज्जक बनाने का काम, डीजल भट्टी में आग लगने से हुआ हादसा

घर में पड़े डीजल के कारण आग ने भीषण रूप लिया

फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

आज समाज नेटवर्क | अंबाला। जगाधरी गेट टीबी रोड के समीप फ्रेंडस कॉलोनी में गुरुवार एक भीषण व दर्दनाक हादसा हो गया। डीजल की भट्टी पर काम करते समय आग लगने से घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पास में पड़े डीजल के कैन के कारण आग की लपटें उठने लगी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची गई और बचाव कार्य आरंभ कर दिया।

आग लगने के समय घर में 3 लोग मौजूद थे। जिन्हें बाहर निकाला गया। सभी को नागरिक अस्पताल ले जाया गया जहां एक महिला व एक बच्चे की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल एक किशोरी को पीजीआई रेफर किया गया। हालांकि ये आग कैसे लगी इन कारणों का पता लगाया जा रहा है, इस धमाके में आसपास के घर में भी आग लग गई। फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया है लेकिन पूरा घर जलकर राख हो गया।

आग की ऊंची लपटें देख लोगों ने शुरू किया बचाव कार्य

प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो इस घर में गज्जक बनाने का काम होता था और अचानक एक धमाके की आवाज आई और आसमान को छूती आग की लपटें देखने को मिली। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि सिलेंडर फटने की वजह से यह धमाका हुआ था और कुछ कह रहे थे कि डीजल भट्टी में आग लगने से धमाका हुआ।

लोगों ने बताया कि घर में डीजल के कई कैन पड़े थे, जिसके कारण आग ने भीषण रूप ले लिया। जानकारी देते हुए नागरिक अस्पताल डॉक्टर अदिति ने बताया कि उनके पास आग लगने से घायल पहुंचे थे जिनमें से 1.5 साल के बच्चे और 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई और एक 13 वर्षीय बच्ची को रेफर कर दिया गया।

एसडीएम ने लिया मौके का जायजा

आग लगने की सूचना पाकर जिला प्रशासन व पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच आरंभ कर दी। इस मामले में दमकल विभाग के अधिकारी तरसेम राणा ने बताया कि आशंका है कि गजक बनाने के दौरान भट्ठी से उठी चिंगारी गैस सिलेंडर तक पहुंची और उससे आग लग गई। इसमें मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि एक लड़की झुलस गई है। उसे पीजीआई रेफर किया गया है। घर का सारा सामान भी जल गया है।

वहीं एसडीएम दर्शन कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी। आग पर काबू पा लिया गया है। जानकारी मिली हे कि गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से घर में आग लगी है। मां-बेटा की मौत आग में जलने से नहीं हुई है। दोनों कमरे में बंद हो गए थे। आग की वजह से अंदर धुआं भर किया, जिससे दोनों को दम घुट गया।

