Ambala News : गुरुद्वारा मंजी साहिब में 1 नवंबर को लगाया जाएगा ब्लड डोनशन कैंप : टीपी सिंह

श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व व श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित होगा कैंप

श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी की तरफ से नई एंबुलेस संगत को की जाएगी समर्पित

Ambala News | आज समाज नेटवर्क | अंबाला सिटी । गुरुद्वारा मंजी साहिब में 1 नवंबर को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी के प्रधान व पूर्व एचएसजीएमसी मेंबर टीपी सिंह ने बताया कि यह कैंप धन-धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व व धन-धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित है। उन्होंने बताया कि इस कैंप का आयोजन 1 नवंबर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा।

इस कैंप की तैयारियों संबंधी एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भूपेंद्र सिंह चड्ढा, जेजे सिंह, कंवलजीत सिंह, सुमित खुराना, हरप्रीत सिंह व लेडिज विंग की इंचार्ज कुलविंदर कौर उपस्थित रही।

हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी व हेमकुंट साहिब यात्रा जत्था के सहयोग से लगाए जा रहे कैंप में सिविल अस्पताल अंबाला शहर की टीम अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी की तरफ से एक नई एंबुलेंस भी संगत की सेवा को समर्पित की जाएगी।

टीपी सिंह ने बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप में सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि दुनिया में रक्त का कोई विकल्प नहीं है और रक्तदान करके हम किसी दूसरे की जिंदगी बचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। उन्होंने संगत से अपील करते हुए कहा है कि इस कैंप में ज्यादा से ज्यादा भाग लें।

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी पर्व श्रद्धा व सत्कार के साथ बड़े स्तर पर मनाया जाएगा : टीपी सिंह

टीपी सिंह ने बताया कि इस साल श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350 वां शहीदी पर्व पूरी श्रद्धा के साथ बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में पूरे देश में नगर कीर्तन निकाले जा रहे हैं। अंबाला में भी दूरदराज से नगर कीर्तन आ रहे हैं, जिनका अंबाला में स्वागत किया जा रहा है। वहीं इसके साथ शहर-कैंट के सभी गुरुघरों में विशेष समागमों का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी व श्री गुरु तेग बहादुर सेवा सोसाइटी हरियाणा सिंह गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से इस समागम को बड़े स्तर पर मनाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 9 और 10 नवंबर को गुरमत संबंधित सवाल जवाब प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

जिसका प्रबंध सतिंदरपाल सिंह बंटी, प्रीतम सिंह, अवनीत पाल सिंह, इंद्रपाल सिंह खालसा, मैनेजर प्रितपाल सिंह व हेड ग्रंथी सतनाम सिंह देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 1500 से ज्यादा बच्चे भाग लेंगे और विजेता बच्चों को इलेक्ट्रिक स्कूटी, टीवी जैस ईनाम देकर सम्मानित किया जाएगा।

समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए कार्य कर रही श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी : टीपी सिंह

जानकारी देते हुए सोसाइटी के प्रधान टीपी सिंह ने बताया कि श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी की तरफ से समय-समय पर मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाते हैं।

वहीं इसके साथ उन्होंने बताया कि सोसाइटी की तरफ से शव वाहन, एंबुलेंस, गुरुद्वारा मंजी साहिब में लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि सोसाइटी की तरफ से जरूरतमंदों को राशन सेवा, किताबों की सेवा और बच्चों की स्कूल की फीस भी भरवाई जाती है, वहीं बेरोजगार युवाओं को नौकरी लगवाने के लिए जॉब प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जाती है। वहीं सोसाइटी की तरफ दुखभंजनी चैरिटेबल पॉलिक्लिनीक भी चलाई जा रही है। पॉलिक्लीनिक में आंखों की ओपीडी, फिजियोथैरिपी, दांतों की ओपीडी, जनरल ओपीडी, डिजिटल एक्स-रे, सभी प्रकार के टेस्ट चैरिटेबल रेट पर किए जाते हैं

Ambala News : दुखभंजनी चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक में आंखों की ओपीडी शुरू