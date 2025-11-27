Ambala News : अंबाला में मेयर और 20 पार्षद भाजपा के जीतेंगे चुनाव : मेयर

Ambala News | आज समाज नेटवर्क | अंबाला। भारतीय जनता पार्टी अंबाला शहर की नगर निगम अंबाला की पहली निर्वाचित मेयर शैलजा संदीप सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नायब सिंह सैनी और नगर निगम की ट्रिपल इंजन की सरकार ने मिलकर हरियाणा के साथ-साथ अंबाला को भी विकास मे गति दी है । उन्होंने बताया कि भाजपा ने अंबाला में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवा कर अंबाला के जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष जो प्रस्तावित चुनाव नगर निगम के अंबाला में होने जा रहे हैं उनमें काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर और पार्षद जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे और कामों के आधार पर अंबाला की जनता भारतीय जनता पार्टी की मेयर और 20 पार्षदों को जिताकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करेगी।

शहर में पानी निकासी की व्यवस्था पहले से दुरुस्त हुई

उन्होंने कहा कि शहर में पानी निकासी की व्यवस्था काफी हद तक दुरुस्त हुई है और अबकी बार लगभग 3 महीने तक चल बरसाती सीजन के बावजूद भी लोगों को बारिश के पानी का नुकसान नहीं हुआ। पानी भरा जरूर परंतु उसकी निकासी जल्द हुई जिससे आम जनजीवन प्रभावित नहीं रहा। इसके साथ-साथ सड़कें, गलियां इनका काम भी तेजी से चल रहा है। लगभग 3 सालों से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स भी लगनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि शहर में बहुत से काम लगातार लोगों के सहूलियत के लिए करवाए जा रहे हैं और इन कामों के विकास का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा।

उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना शहरी क्षेत्र के अंदर लागू होने से सीधा-सीधा 23000 परिवारों को लाभ मिलेगा वह काम भी अब शुरू हो गया है जल्द ही सभी को अपने मकान की मल्कीयत का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी का खेल बहुत जल्द बंद हो जाएगा क्योंकि इस सारे विषय पर मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्री विपुल गोयल व डायरेक्टर यू एल बी के पत्राचार के बाद अंबाला में सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।

