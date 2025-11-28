Ambala News : पुलिस ने 5 मनचलों का सिर मुंडवा बाजार में परेड करवाई

कान पकड़कर बोले आरोपी-किसी लड़की की तरफ नहीं देखेंगे

मंत्री अनिल विज की फटकार के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा

Ambala News | आज समाज नेटवर्क| अंबाला। युवतियों से छेड़छाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे मनचलों से निपटने के लिए पुलिस अब एक अलग तरह की रणनीति अपना रही है। जिसका ट्रेलर शुक्रवार कैंट के बाजारों में देखने को मिला। पुलिस ने युवती के साथ छेड़छाड़ करने के 5 आरोपियों को पकड़कर उनके सिर मुंडवाए और फिर कैंट के बाजारों में उनकी परेड निकाली। इस दौरान आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते भी नजर आए। आरोपियों ने कहा कि आगे से किसी लड़की की तरफ नहीं देखेंगे।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीना की मंडी निवासी मुकुल, लव, हरि नगर निवासी संदीप, शुभम व बंगाली मोहल्ला निवासी राहुल के रूप में हुई है। युवती से छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट थाना प्रभारी को तलब कर जमकर फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने शहर में ऐसा नहीं होने दूंगा कि शहर में लड़कियां कही आ-जा न सकें।

कंप्यूटर सेंटर जाते समय युवती से की थी छेड़छाड़

अंबाला कैंट के हाउसिंग बोर्ड निवासी युवती ने आरोप लगाया था कि वह रोजाना कंप्यूटर कोर्स करने के लिए राय मार्केट जाती है। रास्ते में मुकुल नाम का लड़का छेड़ता व पीछा करता है। 26 नवंबर को वह पैदल कंप्यूटर सेंटर जा रही थी तभी रामबाग रोड स्थित सब्जी मंडी पहुंची तो मुकुल ने पहले तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।

बाद में छेड़खानी करने लगा। जब रोका तो पीछा करके रास्ता रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। जब माता-पिता पहुंचे तो युवक ने मजा चखाने की बात बोलकर धमकाया। तभी तीन युवकों ने आकर भाई व माता-पिता के साथ मारपीट की। जब उपचार के लिए कैंट के नागरिक अस्पताल पहुंचे तो युवक ने अपने दर्जनभर साथियों के साथ मिलकर परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी।

कार्रवाई न होने पर मंत्री विज से लगाई थी गुहार

इस मामले में परिवार कार्रवाई न होने पर मंत्री अनिल विज के पास शिकायत लेकर पहुंचा था। जहां परिवार ने बताया था कि शिकायत तो दर्ज कर ली गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद विज ने तुरंत कैंट थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह को बुलाया और उन्हें फटकार लगाते हुए नााराजगी जाहिर की।

विज ने कहा कि अगर लड़कियां अपने ही शहर में सुरक्षित नहीं हैं, तो यह पूरे सिस्टम की नाकामी है। उन्होंने कहा कि लड़कियां शहर में आ-जा न सकें, ऐसा मैं अपने शहर में नहीं होने दूंगा। यह मेरे और तुम्हारे लिए मरने जैसा है।

फटकार के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा

मंत्री की फटकार के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अंबाला कैंट पुलिस ने शुक्रवार को आरोपियों की सरेआम बाजार में परेड करवाई। पुलिस टीम आरोपियों को पैदल ही बाजार से होते हुए अदालत लेकर गई।

इस दौरान स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। युवती के परिजनों ने कहा कि यदि मंत्री ने सख्ती नहीं दिखाई होती तो शायद उन्हें अब भी न्याय का इंतजार करना पड़ता। अब उन्हें न्याय पर भरोसा लौटा है।

Ambala News : घर में आग लगने से महिला व बच्चे की मौत, एक पीजीआई रेफर