Ambala News : डॉग शेल्टर बनाने को लेकर नगर निगम अधिकारी नहीं संजीदा, मेयर ने पत्र लिख 30 तारीख तक का दिया समय

  • अभी तक निगम ने टीकाकारण व नसबंदी नहीं शुरू की

Ambala News (आज समाज नेटवर्क) अंबाला सिटी। जहां एक और अंबाला शहर की जनता नगर निगम क्षेत्र में बढ़ रही कुत्तों की जनसंख्या और डॉग बाइट के प्रकोप से त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारी जनता की इस पीड़ा को ना समझते हुए इस मामले पर संजीदा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अंबाला शहर की मेयर शैलजा संदीप सचदेवा ने नगर निगम कमिश्नर को 19 अगस्त को पत्र लिखकर इस मामले पर माननीय उच्चतम न्यायालय के नए निर्देश और गाइडलाइंस के अंतर्गत जमीन चिन्हित करके डॉग शेल्टर बनाने का काम जल्द शुरू करने के लिए कहा था। 1

9 अगस्त को ही अंबाला नगर निगम के परिसर में एक 4 साल की बच्ची को कुत्ते ने काट लिया था इसके बाद मेयर शैलजा संदीप ने दीवानी मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए कमिश्नर को आदेश दिए थे है इस विषय की गंभीरता को समझते हुए कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी को लेकर तुरंत कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए और नसबंदी के टेंडर तुरंत प्रभाव से दिए जाएं।

14 अक्टूबर को भेजा था कमिश्नर को पत्र

इस मामले पर मेयर ने 14 अक्टूबर को भी कमिश्नर को स्मरण पत्र भेजा था परंतु 19 अगस्त के बाद 2 महीने बीत जाने पर भी इस मामले में नगर निगम अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाने पर 23 अक्टूबर को मेयर ने तीसरा पत्र नगर निगम कमिश्नर को लेकर के उन्हें 30 अक्टूबर तक इस मामले में कोई ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। गौरतलब यह है कि जुलाई माह में भी अंबाला नगर निगम क्षेत्र में 109 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए थे। अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में लगभग रोज के 10 से ज्यादा डॉग बाइट के केस आते हैं।

पत्रकारों से बात करते हुए मेयर शैलजा संदीप सचदेवा ने बताया कि अगस्त से नगर निगम अधिकारियों को पत्र लिखकर डॉग शेल्टर बनाने और कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी को लेकर कदम उठाने के लिए कहा गया था। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अब अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है जबकि अंबाला शहर की जनता इस समस्या से बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। 30 अक्टूबर तक यदि नगर निगम अधिकारी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो अंबाला की जनता के अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाते हुए इस पर अंबाला की जनता को साथ लेकर आगे कदम बढ़ाया जाएगा।

