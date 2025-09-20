Ambala News : रूपोमाजरा में 60 से अधिक महिलाओं ने निशुल्क Breast Cancer स्क्रीनिंग का लाभ उठाया

रूपोमाजरा में We Women Want Foundation एवं ITV Network की तरफ से स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयोजित

आज समाज नेटवर्क | अंबाला सिटी। लोकप्रिय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा एवं कालका की लोकप्रिय विधायक शक्तिरानी शर्मा द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर नमो रथ/वैन का संचालन किया गया। इसी के अंतर्गत नि:शुल्क Breast Cancer जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

यह पहल (We Women Want Foundation एवं ITV Network) के सौजन्य से संभव हो सकी है। इन स्वास्थ्य शिविरों का मुख्य उद्देश्य 35 वर्ष से अधिक आयु की लगभग 75,000 महिलाओं को नि:शुल्क Breast Cancer कैंसर जांच की सुविधा उपलब्ध कराना है।

इस श्रृंखला की शुरूआत शनिवार अंबाला विधानसभा के रूपो माजरा गांव में पहले नि:शुल्क Breast Cancer शिविर से हुई। आयोजित शिविर में 60 से अधिक महिलाओं ने पहुंचकर इस नि:शुल्क जांच का लाभ उठाया। सभी की रिपोर्ट सामान्य पाई गई और कोई भी महिला इस बीमारी से ग्रस्त नहीं मिली।

महिलाओं ने विधायक शक्तिरानी शर्मा व सांसद कार्तिकेय शर्मा का आभार प्रकट किया

अंबाला सिटी के रूपो माजरा गांव वासियों ने कहा कि ऐसा कैंप हमारे गांव में पहली बार लगा है। हमें मुफ्त में इतनी अच्छी सुविधा मिलना बहुत बड़ी राहत है। सांसद और विधायक ने महिलाओं के लिए जो सोच दिखाई है, वह सराहनीय है। हमें अब अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता मिली है और गंभीर बीमारी से रोकथाम के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। अब हमें समझ आया कि नियमित जांच कितनी जरूरी है। हम विधायक और सांसद का आभार प्रकट करते हैं।

महिलाओं की भारी भागीदारी ने इस शिविर को सफल बनाया। इस अवसर पर उपस्थित जनता ने सांसद कार्तिकेय शर्मा, विधायक शक्तिरानी शर्मा को साधुवाद दिया और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार के स्वास्थ्य शिविर लगाकर समाज को लाभान्वित किया जाएगा। इस मौके पर गांव के पूर्व सरपंच बलजीत सिंह, कार्यकारिणी सदस्य, स्थानीय कार्यकर्ता व स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।

Ambala News : जिला टास्क फोर्स ने 4 बच्चों को रेस्क्यू कर बाल श्रम से मुक्त कराया