Ambala News : संविधान दिवस के अवसर पर विधिक सहायता केंद्रों का शुभारंभ

Ambala News | आज समाज नेटवर्क | अंबाला। कंचन माही, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बाला के मार्गदर्शन में तथा प्रवीण, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला द्वारा महार्षि माकंर्डेश्वर (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), मुलाना, अंबाला तथा लाला अमी चंद, (कॉलेज आॅफ लॉ), बराडा, अम्बाला के विधि विभाग में विधिक सहायता केंद्रों का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला, प्रवीण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर विधिक सहायता केंद्रों का औपचारिक उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रो. वाइस चांसलर डॉ. श्रीधर रेड्डी ने माननीय अतिथि का पौधा भेंट कर स्वागत किया।

अपने संबोधन में सीजेएम ने संविधान में निहित मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला तथा समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने में विधिक सहायता केंद्रों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की।

पैनल एडवोकेट व पैरा लीगर वॉलंटियर की नियुक्ति की जाएगी

उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला, इन केंद्रों में एक पैनल एडवोकेट एवं एक पैरा लीगल वॉलंटियर को नियमित रूप से नियुक्त करेगा, जिससे आम जनता और विद्यार्थियों की विधिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं डीन प्रो. बिंदु जिंदल, प्रो. रीटिका बंसल, प्रो. एस. पी. सैनी, प्रो. शिप्रा गुप्ता, प्रो. सीमा गर्ग, डॉ. पूनम लांबा एवं धनंजय सिंह (विधिक सहायता केंद्र के संयोजक) सहित समस्त शिक्षकों की उपस्थिति रही।

