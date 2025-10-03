Ambala News : रेलवे मंडल अंबाला में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का समापन

Ambala News | आज समाज नेटवर्क । अंबाला। अम्बाला- 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान उत्तर रेलवे मंडलीय चिकित्सालय, अंबाला छावनी और सभी स्वास्थ्य इकाइयों धुरी, चंडीगढ़, शिमला, कालका, भटिंडा और उपमंडल सहारनपुर में व्यापक स्तर पर मनाया गया।

इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम के देखरेख में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य गतिविधियों जैसे टीकाकरण, सर्जरी, गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच, मधुमेह जांच, एनीमिया जांच, रक्तचाप जांच, स्क्रीनिंग, पोषण कार्यक्रम, परामर्श, निदान, टीकाकरण खुराक, निगरानी और उपचार, व्यक्तिगत जांच और रोगियों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए।

अभियान के अंतर्गत कुल 2683 लोग लाभान्वित हुए, जिसमें 1776 महिलाएं और 907 पुरुष शामिल है। अभियान के दौरान 9 प्रमुख शल्यक्रियाएँ, 13 लघु शल्यक्रियाएँ, 2 नए कैंसर के मामले पाए गए और उपचार प्रारंभ हुआ व 05 नवजात शिशुओं का जन्म भी हुआ। इस पखवाड़े के दौरान अम्बाला मण्डल में 33 स्वास्थ्य शिविर और स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और उनके परिवारों का उत्साह बढ़ाना था।

