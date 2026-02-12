Ambala News : हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का किया समर्थन

अंबाला छावनी बस स्टैंड पर नारेबाजी करते कर्मचारी।

Ambala News | आज समाज नेटवर्क | अंबाला । 12 जनवरी 2026 को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा ने केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्र व्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए कर्मचारी, मजदूर व विभाग विरोधी नीतियों के खिलाफ दो घंटे का विरोध प्रदर्शन बिजेन्दर जांगड़ा, बसंत सैनी, आनंद कुंडू की अध्यक्षता में किया गया।

जिसका संचालन सुनील कुमार,प्रवीन कुमार ने किया। प्रदर्शन में मौजूद कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सांझा मोर्चा के वरिष्ठ जयबीर घणघस, माया राम उनियाल सदस्यों ने बताया कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कर्मचारी व मजदूर विरोधी श्रम कानून को लागू किया जा रहा है जो पूरी तरह कर्मचारी एवं मजदूर विरोधी हैं।

कर्मचारी एवं मजदूरों के काम के घंटे को भी 8 से बढ़कर 12 घंटे किए जा रहे है, यूनियन बनाने के अधिकार को छीना जा रहा है, कर्मचारियों के हको का हनन किया जा रहा है इसी प्रकार कर्मचारियों को 58 साल तक विभाग में ईमानदारी से सेवा करने के बाद भी नाम मात्र की पेंशन दी जा रही है। छात्र-छात्राओं एवं आम व्यक्ति की पसंद सुरक्षित एवम सस्ती परिवहन सेवा का निजीकरण करके पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है।

योजना की ठेके की इलेक्ट्रिक बसों व ठेके की किलोमीटर स्किम की बसों को रोड़वेज विभाग में बिना मांग के महंगी दरो पर ठेके पर लेकर लगातार शामिल किया जा रहा है जिससे रोडवेज विभाग मे घाटा लगातार बढ़ रहा है।

कर्मचारियों की मुख्य मांगें

कर्मचारियों की मुख्य मांगो में धुन्ध,बारिश एवम कोरोना काल जैसे विपरीत समय मे जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए। चालको परिचालक,लिपिक,स्टोर किपर,कैशियर के पद का पे ग्रे बढ़ाया जाए।

देय अर्जित अवकाश कटौती पत्र को वापिस लेकर पूर्व की तरह देय अर्जित अवकाश दिए जाए।सभी प्रकार की पूर्ण प्रकिया करने वाले 2016 के चालको को पक्का किया जाए। अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित करके चालको को प्रमोशन दी जाए।

