Ambala News : गुरुद्वारा गोबिंदपुरा साहिब में श्री गुरु नानक देव जी के विवाह संबंधी गुरमत समागम कल

कल शाम 5.30 बजे गुरुद्वारा मंजी साहिब से सजाया जाएगा नगर कीर्तन

Ambala News | आज समाज नेटवर्क | अंबाला सिटी । ऐतिहासिक गुरुद्वारा गोबिंदपुरा साहिब में श्री गुरु नानक देव जी के विवाह संबंंधी गुरमत समागम का आयोजन आज 30 अगस्त शनिवार को किया जाएगा। मैनेजर प्रितपाल सिंह गुरुद्वारा मंजी साहिब ने बताया कि कल शाम 7 से 11 बजे तक गुरुद्वारा साहिब में दीवान सजाए जाएंगे।

इन दीवानों में पंथ के महान कथावाचक ज्ञानी शेर सिंह जी अंबाला वाले, भाई गुरजिंंदर सिंह जी हजूरी रागी जत्था श्री दरबार साहिब, भाई मेहर सिंह जी मीत अंबाला वाले, बीबी सिमरन कौर जी लुधियाना वाले, खालसा फौज जत्था अंबाला वाले, भाई कुलवंत सिंह जी हजूरी रागी गुरुद्वारा गोबिंदपुरा साहिब, भाई सतनाम सिंह जी कथावाचक गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब व भाई कंवलजीत सिंह जी अंबाला वाले संगत को गुरबाणी कीर्तन, कथा व गुर इतिहास से निहाल करेंगे। बाबा बचन सिंह जी कारसेवा, दिल्ली वाले व बाबा महिंद्र सिंह जी कारसेवा पेहवा वाले विशेष तौर पर समागम में पहुंंचेंगे।

इससे पहले कल शाम 5.30 बजे गुरुद्वारा मंजी साहिब से पैदल नगर कीर्तन सजाया जाएगा जो 6.30 बजे मुख्य बाजारों से होता हुआ गुरुद्वारा गोबिंदपुरा साहिब पहुंचेगा। जिसके बाद समागम की शुरूआत की जाएगी। इस समागम का लाइव प्रसारण बाला प्रीतम टीवी पर किया जाएगा। वहीं समागम में जल की सेवा बाला जी सेवा समिति व जोड़ाघर की सेवा सेवक जत्था मंजी साहिब अंबाला शहर द्वारा की जाएगी।

वहीं इस दौरान विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का लंगर गुरु की कृपा से अटूट वरताया जाएगा। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी प्रधान, एचएसजीएमसी मेंबर गुरतेज सिंह, गुरुद्वारा मंजी साहिब स्टाफ, नौजवान खालसा दल गु. गोबिंदपुरा साहिब व संगत का विशेष योगदान है।

