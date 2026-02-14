Ambala News : श्री अरुट महाराज की जयंती राज्य स्तर पर मनाए सरकार : संदीप सचदेवा

Ambala News : श्री अरुट महाराज की जयंती राज्य स्तर पर मनाए सरकार : संदीप सचदेवा
पत्रकारों से बातचीत करते संदीप सचदेवा व अन्य पदाधिकारी।

Ambala News | आज समाज नेटवर्क | अंबाला। राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट संदीप सचदेवा ने शनिवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ की 87 सदस्य कार्यकारिणी की घोषणा की वहीं पर आने वाले दिनों में कार्यकारिणी की 58वीं बैठक वृंदावन में 14 और 15 मार्च को होगी ऐसी जानकारी दी।

इस अवसर पर पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार प्रदेश सरकार सभी 36 बिरादरी के संतों, महापुरुषों, संस्थापकों आदि पर्वतकों की जयंती राज्य स्तर पर मनाती है उसी प्रकार प्रदेश में तीन बार भाजपा की सरकार बनाने वाले पंजाबी समाज के आदि प्रवर्तक श्री अरुट महाराज जी की जयंती भी 30 मई को राज्य स्तर पर धूमधाम से मनाई जाए।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार जयंती तो नहीं मनाती परंतु 30 मई को बड़े-बड़े विज्ञापन अखबारों में और सरकारी कार्यालय में देकर श्री अरुट महाराज जी की जयंती को याद करते हुए पंजाबी समाज को सम्मान देने का प्रयास करती है, अपना नमन करती है।

उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम एवं तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से अंबाला में श्री अरुट महाराज जी की भारत की सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना हुई है और निरंतर प्रयासों के बावजूद भी राज्य सरकार ने श्री अरुट महाराज जी की जयंती को मनाने का कोई निर्णय अब तक ना लिया है जिससे पंजाबी समाज आहत है।

अंबाला कैंट हवाई अड्डे का नाम श्री अरुट जी महाराज का नाम पर हो

साथ ही साथ उन्होंने कैंट में बनने वाले हवाई अड्डे का नामकरण भी श्री अरुट जी महाराज के नाम पर करने की मांग प्रदेश की नायब सैनी सरकार से रखी। उन्होंने कहा कि जीटी रोड बेल्ट पर पंजाबी बहुल क्षेत्र है और यहां पर समाज के लोगों ने हमेशा एक तरफा मतदान किया है।

उन्होंने कहा की राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ जिसके तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में 160 के लगभग छोटे-बड़े शहरों के पंजाबी समाज व संस्थाएं जुड़े हैं पूरी पंजाबी शक्ति को एक सूत्र में पिरो कर राष्ट्र के निर्माण में निरंतर अपना सहयोग कर रही है।

समाज में फैली दहेज प्रथा की कुर्ती को मृत्यु भोज के लेकर राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ समय-समय पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है और पंजाबी समाज से आह्वान कर चुका है कि हमें समाज में जागृति लाने का काम करना है उन्होंने कहा की राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के तत्वावधान में देश के विभिन्न भागों में युवक युक्ति परिचय सम्मेलन भी करवाए जाते हैं और बहुत जल्द अंबाला में भी परिचय सम्मेलन की शुरूआत राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के तत्वाधान में की जाएगी ।

इस अवसर पर राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्विनी ढींगरा जी महासचिव अरुण मेहंदीरत्ता जी कोषाध्यक्ष राजीव मदन जी जॉन 13 के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल कुमार जी व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संजय चोपड़ा, गुलशन भाटिया, नरेश धवन जी विकेश चोपड़ा जी राजेश लूथरा, सनी आनंद आदि साथी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

